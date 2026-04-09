Korrupció Ukrajnában: kilenc év börtönt kapott az ukrán állami vállalat volt vezetője

Több mint hatmillió hrivnya elsikkasztása miatt kilenc év börtönre ítélte az ukrán Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság Igor Szuncovot, a Harkivi Állami Repülőgépgyártó Vállalat egykori vezérigazgató-helyettesét. A volt ukrán tisztviselő jelenleg megszállt területen tölt be tisztséget.

2026. 04. 09. 23:59
Hrivnya Forrás: AFP
A bíróság bűnösnek találta a volt tisztviselőt több mint hatmillió hrivnya elsikkasztásában, valamint hivatalos dokumentumok meghamisításában. Az ítélet értelmében Szuncov három évre eltiltást kapott minden vezetői tisztségtől, továbbá teljes vagyonelkobzást is elrendeltek vele szemben – számolt be róla a ZN,UA hírportál a bíróság közleményére hivatkozva.

Az ukrán hrivnya árfolyama az euróhoz, amerikai dollárhoz, lengyel zlotyhoz és moldovai lejhez viszonyítva Odesszában. Fotó: AFP

A korrupcióellenes bíróság részben helyt adott az állami vállalat polgári keresetének is: a volt vezetőnek közel 35 millió hrivnyát kell visszafizetnie a cégnek.

Az ügy még 2013 és 2015 közötti időszakra nyúlik vissza. A vád szerint Szuncov jelentős összegeket utalt át egy külföldi, német állampolgárhoz köthető cégnek állítólagos közvetítői szolgáltatásokért, azonban a nyomozás szerint a vállalat valójában semmilyen ellenszolgáltatást nem kapott.

Később egy újabb szerződés keretében több százezer dolláros előleget fizettek ki repülőgéprendszerek beszerzésére, amelyek azonban nem érkeztek meg. A visszaélés leplezésére a felek módosították a szerződést, majd hamis dokumentumokkal próbálták igazolni a teljesítést.

A hatóságok szerint ezek az ügyletek összességében több millió hrivnyás kárt okoztak az állami vállalatnak. Az ítélet ellen harminc napon belül lehet fellebbezni.

A ZN beszámolója szerint 

Szuncov 2021-ben Oroszországba menekült, majd később a zaporizzsjai megszállási közigazgatásban vállalt tisztséget. Emiatt korábban már külön eljárásban is elítélték: a Zaporizzsjei Kommunarszkij Kerületi Bíróság együttműködés miatt nyolc év börtönbüntetést szabott ki rá.

A portál azt is megjegyzi, hogy a volt tisztviselő családtagjai az elmúlt években jelentős értékű ingatlanvagyont halmoztak fel.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekPuzsér Róbert

Drogos sz…rjankó ez mind

Bayer Zsolt avatarja

A Puzsér is, naná.

