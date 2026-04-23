Ukrajnaorosz-ukrán háborúdróntámadás

Elszabadult a pokol: fojtogató füst, lángok és halál az ukrán támadás nyomában

Ukrajnából indított drónok több oroszországi régiót és megszállt területet is célba vettek, lángba borítva olajlétesítményeket és energetikai objektumokat. A robbanások nyomán tüzek csaptak fel, civilek kerültek veszélybe, miközben a légvédelem folyamatosan próbálta elhárítani az ukrán támadásokat – a helyszínekről érkező beszámolók szerint a helyzet több ponton is kritikusra fordult.

Magyar Nemzet
2026. 04. 23. 10:55
Ukrán drónpilóta Forrás: AFP
Az orosz hatóságok és Telegram-források szerint több oroszországi régióban és megszállt térségekben hajtottak végre dróntámadásokat, amelyek az olaj- és energiahálózat elemeit vették célba.

A Nyizsnyij Novgorod régióban, Kstovo városában egy olajszivattyú-állomás gyulladt ki egy becsapódást követően.

A megszállt Krím félszigeten, Feodosziában egy olajraktárat ért támadás, míg Melitopolban egy alállomás ellen intéztek csapást. A „Crimean Wind” Telegram-csatorna beszámolója szerint Feodosziában ötször találták el a létesítményt, ami tüzet okozott, és a félsziget több pontján is robbanásokat észleltek. Mikhail Razvozsajev, a Kreml által kinevezett szevasztopoli vezető azt közölte, hogy a légvédelem visszaverte a támadást, és több légi célpontot semlegesítettek a város felett.

Szamara régióban is becsapódtak drónok, amelyek Szamara és Novokujbisevszk városait érték. Ez már a második egymást követő éjszaka volt, amikor a térségből támadásokról érkeztek hírek.

A helyi hatóságok szerint Novokujbisevszkben egy ember életét vesztette, Szamarában pedig két személy kórházba került, miután egy drón egy lakóépületet talált el.

A lakosok robbanásokról és a felettük elhaladó drónok hangjáról számoltak be. Felvételek alapján egy többszintes ház felső szintjein ablakok törtek ki, és tűz keletkezett. A mentőegységek a helyszínre érkeztek, a lakókat kimenekítették, miközben a hatóságok megkezdték a károk felszámolását. A térség több pontján is robbanásokat jelentettek, légiriadót rendeltek el, és a Kurumocs repülőtéren ideiglenesen felfüggesztették az induló és érkező járatokat.

Borítókép: Ukrán drónpilóta (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
