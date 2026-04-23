Elszabadult a pokol: fojtogató füst, lángok és halál az ukrán támadás nyomában

Az orosz hatóságok és Telegram-források szerint több oroszországi régióban és megszállt térségekben hajtottak végre dróntámadásokat, amelyek az olaj- és energiahálózat elemeit vették célba.
A Nyizsnyij Novgorod régióban, Kstovo városában egy olajszivattyú-állomás gyulladt ki egy becsapódást követően.
A megszállt Krím félszigeten, Feodosziában egy olajraktárat ért támadás, míg Melitopolban egy alállomás ellen intéztek csapást. A „Crimean Wind” Telegram-csatorna beszámolója szerint Feodosziában ötször találták el a létesítményt, ami tüzet okozott, és a félsziget több pontján is robbanásokat észleltek. Mikhail Razvozsajev, a Kreml által kinevezett szevasztopoli vezető azt közölte, hogy a légvédelem visszaverte a támadást, és több légi célpontot semlegesítettek a város felett.
Szamara régióban is becsapódtak drónok, amelyek Szamara és Novokujbisevszk városait érték. Ez már a második egymást követő éjszaka volt, amikor a térségből támadásokról érkeztek hírek.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!