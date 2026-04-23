Elszabadult a pokol: fojtogató füst, lángok és halál az ukrán támadás nyomában

Az orosz hatóságok és Telegram-források szerint több oroszországi régióban és megszállt térségekben hajtottak végre dróntámadásokat, amelyek az olaj- és energiahálózat elemeit vették célba.

A Nyizsnyij Novgorod régióban, Kstovo városában egy olajszivattyú-állomás gyulladt ki egy becsapódást követően.

A megszállt Krím félszigeten, Feodosziában egy olajraktárat ért támadás, míg Melitopolban egy alállomás ellen intéztek csapást. A „Crimean Wind” Telegram-csatorna beszámolója szerint Feodosziában ötször találták el a létesítményt, ami tüzet okozott, és a félsziget több pontján is robbanásokat észleltek. Mikhail Razvozsajev, a Kreml által kinevezett szevasztopoli vezető azt közölte, hogy a légvédelem visszaverte a támadást, és több légi célpontot semlegesítettek a város felett.

🇷🇺 In Syzran an apartment building collapsed due to an attack of the Ukrainian Armed Forces. People are trapped under the rubble



- The entrance of a multi-story building collapsed due to an attack by a UAF drone, reported the governor of the Samara region.



- Search and rescue…