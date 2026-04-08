J. D. Vance Budapesten: a nemzetközi sajtó hangos az amerikai alelnök látogatásától

J. D. Vance budapesti látogatásától hangos a nemzetközi sajtó, aki az április 12-i, sorsdöntő parlamenti választások előtt azért utazott Budapestre, hogy az amerikai kormány támogatásáról biztosítsa a magyar miniszterelnököt. Orbán Viktor régóta Donald Trump amerikai elnök szövetségese és barátja, így nem meglepő, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter februári látogatása után J. D. Vance alelnök is Budapestre látogatott.
A közelgő választás állt a középpontjában a keddi közös sajtótájékoztatónak, ahol az amerikai alelnök méltatta a magyar kormányfőt – számolt be róla az ABC News.
És természetesen szeretnék annyit segíteni, amennyit csak tudok a miniszterelnöknek ebben a választásban, […] amelyen Magyarország következő miniszterelnökét választják meg
– mondta Vance. A keddi nagygyűlésen az alelnök telefonon felhívta Donald Trumpot és kihangosította a beszélgetést a Barátság napja rendezvényen, hogy a közönség is hallhassa azt. Az amerikai elnök kifejezte támogatását Orbán Viktornak, kijelentve, hogy „szereti Viktort”, és fantasztikus embernek nevezte a magyar kormányfőt.
Hadd mondjam el, nagyon kedvelem őt. De ha nem gondolnám, hogy jó munkát végez, nem fogadnék egy ilyen hívást
– mondta Trump.
