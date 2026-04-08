J. D. Vance Budapesten: a nemzetközi sajtó hangos az amerikai alelnök látogatásától

J. D. Vance budapesti látogatásától hangos a nemzetközi sajtó, aki az április 12-i, sorsdöntő parlamenti választások előtt azért utazott Budapestre, hogy az amerikai kormány támogatásáról biztosítsa a magyar miniszterelnököt. Orbán Viktor régóta Donald Trump amerikai elnök szövetségese és barátja, így nem meglepő, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter februári látogatása után J. D. Vance alelnök is Budapestre látogatott.

J. D. Vance és Orbán Viktor (Fotó: Miniszterelnöki kommunikációs főosztály)

A közelgő választás állt a középpontjában a keddi közös sajtótájékoztatónak, ahol az amerikai alelnök méltatta a magyar kormányfőt – számolt be róla az ABC News.

És természetesen szeretnék annyit segíteni, amennyit csak tudok a miniszterelnöknek ebben a választásban, […] amelyen Magyarország következő miniszterelnökét választják meg

– mondta Vance. A keddi nagygyűlésen az alelnök telefonon felhívta Donald Trumpot és kihangosította a beszélgetést a Barátság napja rendezvényen, hogy a közönség is hallhassa azt. Az amerikai elnök kifejezte támogatását Orbán Viktornak, kijelentve, hogy „szereti Viktort”, és fantasztikus embernek nevezte a magyar kormányfőt.

Hadd mondjam el, nagyon kedvelem őt. De ha nem gondolnám, hogy jó munkát végez, nem fogadnék egy ilyen hívást

– mondta Trump.