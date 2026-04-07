A Fehér Ház hivatalosan is megerősítette, hogy J. D. Vance amerikai alelnök 2026. április 7–8-án Budapestre látogat. Programja során találkozik Orbán Viktor miniszterelnökkel, tárgyalásokat folytatnak, és beszédet mond az Egyesült Államok és Magyarország közötti kapcsolatokról – írja az Origo.
Húsz éve nem volt ilyen: Deák Dániel szerint komoly üzenete van Vance budapesti látogatásának
J. D. Vance amerikai alelnök április 7-én Budapestre érkezik, a választások előtt. A politológus szerint két évtizede nem járt ilyen magas rangú amerikai vezető Magyarországon. Hozzátette, hogy a vizit nemcsak diplomáciai, hanem politikai szempontból is kiemelt jelentőségű.
A látogatás időzítése különösen jelentős, hiszen közvetlenül az április 12-i magyarországi választások előttre esik.
A vizit politikai jelzésként is értelmezhető, mivel az amerikai jobboldal, különösen Donald Trump és köre korábban többször is kifejezte támogatását Orbán Viktor iránt, elsősorban a konzervatív értékek képviselete és a bevándorlási politika miatt.
A látogatás jelentőségéről Deák Dániel politikai elemző az Origónak nyilatkozva úgy fogalmazott: a vizit „történelmi jelentőségű”, mivel mintegy húsz éve nem járt ilyen magas rangú amerikai politikus Magyarországon, és az George W. Bush 2006-os látogatásához hasonlítható.
Hangsúlyozta, hogy J.D. Vance kétnapos budapesti útja az esemény súlyát és az amerikai–magyar kapcsolatok szorosságát is jelzi.
További Külföld híreink
Az elemző szerint a látogatás azt mutatja, hogy az Egyesült Államok támogatásáról biztosítja a magyar miniszterelnököt, ami a választási időszakban külön jelentőséggel bír. Hozzátette:
a magyar külpolitika lényege, hogy az ország több nagyhatalommal is kapcsolatot tart fenn, és a mostani vizit ezt erősíti.
Úgy véli, a választásnak külpolitikai tétje is van, és amennyiben Magyar Péter kerülne kormányra, ez a kapcsolatrendszer alapvetően megváltozna, ami Magyarország nemzetközi pozíciójára is hatással lenne.
Borítókép: J. D. Vance (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!