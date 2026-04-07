Húsz éve nem volt ilyen: Deák Dániel szerint komoly üzenete van Vance budapesti látogatásának

A látogatás időzítése különösen jelentős, hiszen közvetlenül az április 12-i magyarországi választások előttre esik.

A vizit politikai jelzésként is értelmezhető, mivel az amerikai jobboldal, különösen Donald Trump és köre korábban többször is kifejezte támogatását Orbán Viktor iránt, elsősorban a konzervatív értékek képviselete és a bevándorlási politika miatt.

A látogatás jelentőségéről Deák Dániel politikai elemző az Origónak nyilatkozva úgy fogalmazott: a vizit „történelmi jelentőségű”, mivel mintegy húsz éve nem járt ilyen magas rangú amerikai politikus Magyarországon, és az George W. Bush 2006-os látogatásához hasonlítható.