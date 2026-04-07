Húsz éve nem volt ilyen: Deák Dániel szerint komoly üzenete van Vance budapesti látogatásának

J. D. Vance amerikai alelnök április 7-én Budapestre érkezik, a választások előtt. A politológus szerint két évtizede nem járt ilyen magas rangú amerikai vezető Magyarországon. Hozzátette, hogy a vizit nemcsak diplomáciai, hanem politikai szempontból is kiemelt jelentőségű.

2026. 04. 07. 8:51
J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke (Fotó: AFP)
A Fehér Ház hivatalosan is megerősítette, hogy J. D. Vance amerikai alelnök 2026. április 7–8-án Budapestre látogat. Programja során találkozik Orbán Viktor miniszterelnökkel, tárgyalásokat folytatnak, és beszédet mond az Egyesült Államok és Magyarország közötti kapcsolatokról – írja az Origo.

J. D. Vance látogatása nemcsak diplomáciai, hanem politikai szempontból is kiemelt jelentőségű (Fotó: AFP)

A látogatás időzítése különösen jelentős, hiszen közvetlenül az április 12-i magyarországi választások előttre esik.

A vizit politikai jelzésként is értelmezhető, mivel az amerikai jobboldal, különösen Donald Trump és köre korábban többször is kifejezte támogatását Orbán Viktor iránt, elsősorban a konzervatív értékek képviselete és a bevándorlási politika miatt.

A látogatás jelentőségéről Deák Dániel politikai elemző az Origónak nyilatkozva úgy fogalmazott: a vizit „történelmi jelentőségű”, mivel mintegy húsz éve nem járt ilyen magas rangú amerikai politikus Magyarországon, és az George W. Bush 2006-os látogatásához hasonlítható. 

Hangsúlyozta, hogy J.D. Vance kétnapos budapesti útja az esemény súlyát és az amerikai–magyar kapcsolatok szorosságát is jelzi.

Az elemző szerint a látogatás azt mutatja, hogy az Egyesült Államok támogatásáról biztosítja a magyar miniszterelnököt, ami a választási időszakban külön jelentőséggel bír. Hozzátette:

a magyar külpolitika lényege, hogy az ország több nagyhatalommal is kapcsolatot tart fenn, és a mostani vizit ezt erősíti. 

Úgy véli, a választásnak külpolitikai tétje is van, és amennyiben Magyar Péter kerülne kormányra, ez a kapcsolatrendszer alapvetően megváltozna, ami Magyarország nemzetközi pozíciójára is hatással lenne.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
