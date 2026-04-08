J. D. Vance látogatása a gasztronómia tekintetében sem mindennapi esemény

Az amerikai alelnök látogatása kapcsán sok dologról lehet beszélni, hiszen a politikai jelentősége kiemelt, a biztonsági készültség rendkívüli. J. D. Vance látogatásának egy másik aspektusa azonban sokszor rejtve marad, ez pedig a gasztronómia, hiszen végső soron egy kiemelten védett személynek is étkeznie kell látogatása során.

J. D. Vance látogatása rendkívüli intézkedéseket követel a konyhában is

Ezt a feladatot természetesen nem szokták akárkire rábízni, hiszen egy ilyen alkalom a fine dining világáért kiált. Lapunk az amerikai elnök látogatása kapcsán megkereste Segal Viktor séfet, aki nemcsak Antonio Banderasnak, de Bill Clinton volt amerikai elnöknek is szolgált már fel ételt. A konyhára ilyenkor nehezedő nyomásról korábban már beszélt lapunknak a séf Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin alaszkai találkozója kapcsán.

– Nagyon nehéz egy ilyen esemény, hiszen óriási a »nemek listája«, azaz azok a dolgok, amiket nem lehet. Ilyen például a mák, amit egész biztos nem fognak a vezetők fogyasztani, hiszen utána könnyen kínossá válhat egy elmosolyodás

– fogalmazott lapunknak Segal Viktor.

Egyúttal azt is elmondta a szakember, hogy természetesen a védett személy biztosításáért felelős csapat ilyenkor kiemelten figyeli a konyhában zajló folyamatokat.

– Tulajdonképpen ez egy folyamatos ellenőrzés, de annyira, hogy amikor azt mondjuk, hogy a szemüket nem veszik le róla, az szó szerint értendő. Ez tényleg így működik, tényleg nem veszik le a szemüket róla, folyamatosan figyelnek, és például pont ezek a személyek nem is esznek és nem is isznak azokból a dolgokból, amiből a védett személyek

– mondta el lapunknak a séf.