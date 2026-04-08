J. D. Vance látogatása a gasztronómia tekintetében sem mindennapi esemény

Az amerikai alelnök látogatása óriási jelentőséggel bír, főként ilyen közel a választásokhoz. A hivatalos utak egyik velejárója pedig természetesen az étkezés, ez azonban közel sem olyan olyan egyszerű egy kiemelten védett személy esetében, így J. D. Vance esetében sem.

Magyar Nemzet
2026. 04. 08. 4:52
Fotó: JONATHAN ERNST Forrás: POOL
Az amerikai alelnök látogatása kapcsán sok dologról lehet beszélni, hiszen a politikai jelentősége kiemelt, a biztonsági készültség rendkívüli. J. D. Vance látogatásának egy másik aspektusa azonban sokszor rejtve marad, ez pedig a gasztronómia, hiszen végső soron egy kiemelten védett személynek is étkeznie kell látogatása során. 

J. D. Vance látogatása rendkívüli intézkedéseket követel a konyhában is 
Fotó: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ezt a feladatot természetesen nem szokták akárkire rábízni, hiszen egy ilyen alkalom a fine dining világáért kiált. Lapunk az amerikai elnök látogatása kapcsán megkereste Segal Viktor séfet, aki nemcsak Antonio Banderasnak, de Bill Clinton volt amerikai elnöknek is szolgált már fel ételt. A konyhára ilyenkor nehezedő nyomásról korábban már beszélt lapunknak a séf Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin alaszkai találkozója kapcsán

– Nagyon nehéz egy ilyen esemény, hiszen óriási a »nemek listája«, azaz azok a dolgok, amiket nem lehet. Ilyen például a mák, amit egész biztos nem fognak a vezetők fogyasztani, hiszen utána könnyen kínossá válhat egy elmosolyodás

– fogalmazott lapunknak Segal Viktor. 

Egyúttal azt is elmondta a szakember, hogy természetesen a védett személy biztosításáért felelős csapat ilyenkor kiemelten figyeli a konyhában zajló folyamatokat. 

– Tulajdonképpen ez egy folyamatos ellenőrzés, de annyira, hogy amikor azt mondjuk, hogy a szemüket nem veszik le róla, az szó szerint értendő. Ez tényleg így működik, tényleg nem veszik le a szemüket róla, folyamatosan figyelnek, és például pont ezek a személyek nem is esznek és nem is isznak azokból a dolgokból, amiből a védett személyek

– mondta el lapunknak a séf. 

Sokszor pedig még az utolsó pillanatban is módosításokkal kell számolni a konyhának. – Mondjuk kimennek az ételek például egy ilyen tányérszerviz esetében, akkor lehet, hogy az utolsó pillanatban mondják, hogy na jó, ezt az ételt akkor ne vigye ki, egy másikat tegyen oda. Tehát még megvannak ezek a régimódi módszerek is.

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy mekkora szerepet kap ilyenkor mondjuk a fogadó ország gasztronómiai kultúrája, valamint a személyes preferenciák. J. D. Vance életében kiemelt jelentőséggel bír családja és felesége, Usha Vance, aki indiai származású. Az amerikai alelnök étrendje felesége hatására így részlegesen vegán lett. 

Segal Viktor ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy az érzékenységek természetesen biztonsági kockázatot jelentenek, azonban a vegán étrendet is figyelembe szokták venni. – Bármi, amit köztudottan nagyon szeret vagy nagyon nem szeret, azt ha nem is mondják, arra automatikusan odafigyelnek, mert ez is, mint egy gesztus, megjelenik – fogalmazott.  A fogadó ország gasztronómia jellegzetességei kapcsán Segal szerint „az a kérdés, hogy ki mennyire nyitott az utazásai során”. 

– Mennyire szeretne megkóstolni az adott országból valamit, vagy mondjuk mi mennyire szeretnénk megmutatni azt, hogy a mi gasztronómiánk hogy néz ki. Ezek a döntések, azt hiszem, hogy már réges-régen meg is születtek

–fogalmazott. 

A rendkívüli biztosítás és a nyomás ellenére azonban a konyha alapjaiban véve hasonlóan működik a séf szerint. Az elmúlt évtizedekben nem igazán volt rá példa Segal emlékei szerint, hogy egy vezető látogatása során mondjuk ételmérgezés történt volna. Ez azonban nemcsak a kiemelt védelemnek, hanem a szabványok, az élelmiszer-biztonság és a konyhatechnológia fejlődésének köszönhető. 

– Azért gyerekkoromban nyáron mindig volt egy szalmonellamérgezés, anélkül azért nem múlt el a nyár, hogy ne lett volna valami komolyabb probléma. Most már ezek ritkák, nem beszélve arról, hogy aztán a fine dining területén és az éttermekben eleve elenyésző. Köszönhetően egyrészt persze az igényességnek, másrészt pedig hogy a HACCP, az élelmiszer, a higiéniai ellenőrzések és a sztenderdek, és ezzel együtt a konyhatechnológia elképesztő fejlődésen ment keresztül

– hangsúlyozta. 

– Az alapanyagok és egyebek, tehát maga a technológia, nem különbözik attól, hogy egy miniszterelnöknek főzünk, vagy pedig a hétköznapokban egy rendezvényre főzünk

– emelte ki a séf. 

Borítókép: J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke és felesége, Usha Vance (Fotó: AFP)

 

