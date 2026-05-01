HorvátországInterpolkazahsztán

Kazahsztánban fogták el a Horvát Síszövetség korábbi elnökét

A Horvát Síszövetség korábbi vezetője ellen már márciusban elfogatóparancsot adtak ki. A férfit végül Kazahsztánban tartóztatták le az Interpol által kiadott figyelmeztetés alapján.

Magyar Nemzet
2026. 05. 01. 15:49
Fotó: MATTHIEU DELATY Forrás: Hans Lucas
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ügyben Pavlek mellett több más személy ellen is eljárás indult, köztük a szövetség volt főtitkára, Damir Raos, valamint a szövetségnek dolgozó könyvelőcég vezetője ellen.

A sajtó már korábban is cikkezett róla, hogy Pavlek szökésben van, miután nem sokkal a horvát hatóságok által kiadott letartóztatási parancs után már nem találták a rendőrök a lakásán a férfit. Később arról lehetett hallani, hogy Pavlek Törökországban tartózkodik. Március végén azonban, amikor az Interpol is kiadta körözését Pavlek már nem tartózkodott az országban. 

A horvát hatóságok és a kormány előtt most két út áll a kiadatásra, miután jelenleg nincs együttműködési megállapodás Horvátország és Kazahsztán között a kétoldalú kiadatások kapcsán. 

Az egyik lehetőség, hogy a horvát külügyminisztérium kérvényezi Pavlek kiadását, a másik opció pedig, hogy az Interpolon keresztül bonyolítják ezt le. A síszövetség elnökének mindkét esetben vannak jogi lehetőségei, amelyekkel feltehetően élni is fog. 

Borítókép: Az Interpol központjának a bejárata (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
