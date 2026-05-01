Kazahsztánban fogták el a Horvát Síszövetség korábbi elnökét

Az ügyben Pavlek mellett több más személy ellen is eljárás indult, köztük a szövetség volt főtitkára, Damir Raos, valamint a szövetségnek dolgozó könyvelőcég vezetője ellen.

A sajtó már korábban is cikkezett róla, hogy Pavlek szökésben van, miután nem sokkal a horvát hatóságok által kiadott letartóztatási parancs után már nem találták a rendőrök a lakásán a férfit. Később arról lehetett hallani, hogy Pavlek Törökországban tartózkodik. Március végén azonban, amikor az Interpol is kiadta körözését Pavlek már nem tartózkodott az országban.