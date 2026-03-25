Adriai-tenger: soha nem látott trópusi halfaj bukkant fel a Kvarner-öbölben

Az Adriai-tenger vizében a tudomány jelenlegi állása szerint mintegy 450 halfaj számít őshonosnak. Noha az elmúlt években többször is szóltak hírek idegen, sőt, még csak nem is a mediterrán faunaprovinciához tartozó fajok adriai felbukkanásáról, a mostani eset azonban még ezeknél is különlegesebbnek számít.

Az Adriai-tenger alkonyi panorámája az isztriai partvidékről (Fotó: Elter Tamás)

Az Adriai-tenger már több betelepedett trópusi faj otthona

Egy trópusi halfaj bukkant fel teljesen váratlanul az Adriai-tenger északi részén, ami köztudomásúan a mediterrán medence leghűvösebb régiója. A különös felfedezés a Kvarner-öbölben történt, és a tengerbiológusok most azt vizsgálják, hogy ez a hal hogyan juthatott el a horvát parti vizekbe – írja a Croatia Week horvát hírportál. A különleges jövevény, a monroviai doktorhal (Acanthurus monroviae) az Atlanti-óceán keleti partvidékének szubtrópusi-trópusi régiójában honos a partközeli sekély vizekben. Marokkótól egészen Angoláig fordul elő, de a Zöld-foki- és a Kanári-szigetek parti vizeiben is elterjedtnek számít.

Monroviai doktorhalak raja (Fotó: Pinheiro, P. / Fishbase.se)

Marcelo Kovačić tengerbiológus, a rijekai Természettudományi Múzeum munkatársa a hírrel kapcsolatban a HRT More című műsorában elmondta,

hogy az elmúlt években már több, korábban ismeretlen fajt is észleltek az Adriai-tenger horvátországi partszakaszán.

Ezek közé az idegenhonos invazív fajok közé tartozik többek között a trópusi indopacifikus régióban elterjedt és mérgező tüskékkel felszerelt igen dekoratív megjelenésű tűzhal (Pterois spp.), ami a Vörös-tengerből vándorolhatott be a Földközi-tengerbe, és képes volt alkalmazkodni az itteni viszonyokhoz, illetve a hűvösebb mediterrán vizekhez.

Már az adriai vizekben is megjelent a szép de mérgező trópusi tűzhal (Fotó: Christian Mehlfuehrer / Wikimedia Commons)

A Szuezi-csatorna 1869-ben történt megnyitása után, de különösen az 1950-es évektől, amikor az Iszmaílija térségében lévő sós mocsarakat lecsapolták, ugrásszerűen megnőtt a trópusi fajok bevándorlása a Vörös-tengerből a Földközi-tengerbe. Jelenleg mintegy 70 halfaj – köztük három cápafaj – és több száz alsórendű állatfaj vándorolt be a Vörös-tengerből és telepedett meg a mediterrán vizekben. A tengerbiológusok által lessepsi inváziónak nevezett betelepülési folyamat jelenleg is tart, amit újabb és újabb fajok felbukkanása bizonyít a mediterráneumban. Mivel a Földközi-tengerben számos ökológiai fülke nem teljesen betöltött, ezért a vörös-tengeri invazív fajok elszaporodása egyelőre még nem okozott a mediterrán őshonos fajokat veszélyeztető ökológiai válságot.

A tűzhal csak a közelmúltban kezdett el terjeszkedni először a Földközi-tenger keleti nagymedencéjében, de mostanra már az Adriai-tengerben is megjelentek az első azonosított példányai.