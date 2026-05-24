Sokkoló számok érkeztek Svédországból: rengeteg idős ápoltat bántalmaztak migránsok

Svédország idősotthonaiban a nemi erőszak sem ritka
A fenti incidens azonban csak a jéghegy csúcsa, miután nemrég napvilágot látott, hogy 2022 óta összesen 143 bejelentést regisztráltak 60 év feletti nők elleni nemi erőszakról. Ezeknek egy jelentős része pedig idősotthonokban történt. Az áldozatok közül sokan idősek, betegek, mentálisan vagy fizikailag korlátozottak voltak.
Az elkövetők nyilvánvalóan nemcsak a fizikai fölényüket használták ki, hanem azt a bizalmat is, amelyet a gondozók automatikusan élveznek.
