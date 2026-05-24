Svédországmigrációerőszak

Sokkoló számok érkeztek Svédországból: rengeteg idős ápoltat bántalmaztak migránsok

Az elmúlt időszakban sokkolták a svéd társadalmat azok az incidensek, amelyekre csak nemrég derült fény és amelyben az áldozatok a társadalom egyik legkiszolgáltatottabb csoportját képviselik. Svédország több idősgondozó intézményéből is súlyos negligálásról, több esetben pedig nemi erőszakról érkeztek jelentések, ezeknek egy részét pedig sokan a migráció javára írják.

2026. 05. 24. 6:00
Fotó: EVA MANHART Forrás: APA-PictureDesk
Svédország idősotthonaiban a nemi erőszak sem ritka 

A fenti incidens azonban csak a jéghegy csúcsa, miután nemrég napvilágot látott, hogy 2022 óta összesen 143 bejelentést regisztráltak 60 év feletti nők elleni nemi erőszakról. Ezeknek egy jelentős része pedig idősotthonokban történt. Az áldozatok közül sokan idősek, betegek, mentálisan vagy fizikailag korlátozottak voltak. 

Az elkövetők nyilvánvalóan nemcsak a fizikai fölényüket használták ki, hanem azt a bizalmat is, amelyet a gondozók automatikusan élveznek.

A szakértők nagyszámú be nem jelentett esettel számolnak, miután sok idősebb áldozat esetleg nem emlékszik, nem tud megszólalni, vagy szégyenében és félelmében hallgat. Másokat talán nem is vesznek komolyan. Uppsalában például nemrég egy gondozót hosszú börtönbüntetésre ítéltek, miután több idős nőt szexuálisan bántalmazott, és részben filmre vette a bűncselekményeit. A nőket a gondjaira bízták; munkája lehetővé tette számára, hogy bejárhasson az otthonaikba.

Habár a rendőrség hivatalos statisztikát nem vezet az elkövetők származásáról, azonban a svéd média beszámolói szerint több esetben is bevándorló-hátterűrek voltak az elkövetők. 

Az esettel összefüggésben többen is az ilyenkor szükséges átvilágítás szigorításának szükségességét emelték ki. A közelmúltbeli eseteket követően azonban a hatóságok most arra összpontosítanak, hogy minél gyorsabban jelentsék az intézmények a gyanús eseteket, kivizsgálásuk pedig minél előbb megkezdődhessen. 

Svédországban azonban nem csak az idősellátásban jelent problémát a migránsbűnözés, hiszen mint arról lapunk is beszámolt korábban, a bevándorlás erősödésével a bűnözési statisztikák megugrottak az országban, sok esetben pedig az elkövetők fiatalkorúak. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
