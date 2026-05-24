Sokkoló számok érkeztek Svédországból: rengeteg idős ápoltat bántalmaztak migránsok

A szakértők nagyszámú be nem jelentett esettel számolnak, miután sok idősebb áldozat esetleg nem emlékszik, nem tud megszólalni, vagy szégyenében és félelmében hallgat. Másokat talán nem is vesznek komolyan. Uppsalában például nemrég egy gondozót hosszú börtönbüntetésre ítéltek, miután több idős nőt szexuálisan bántalmazott, és részben filmre vette a bűncselekményeit. A nőket a gondjaira bízták; munkája lehetővé tette számára, hogy bejárhasson az otthonaikba.

Habár a rendőrség hivatalos statisztikát nem vezet az elkövetők származásáról, azonban a svéd média beszámolói szerint több esetben is bevándorló-hátterűrek voltak az elkövetők.

Az esettel összefüggésben többen is az ilyenkor szükséges átvilágítás szigorításának szükségességét emelték ki. A közelmúltbeli eseteket követően azonban a hatóságok most arra összpontosítanak, hogy minél gyorsabban jelentsék az intézmények a gyanús eseteket, kivizsgálásuk pedig minél előbb megkezdődhessen.