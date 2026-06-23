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Azonnali vizsgálatot rendeltek el az Airbus A380-as óriásgépekre, a szárnyakon merülhetett fel hiba + videó

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Sürgősségi figyelmeztetést adott ki az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA): tizenhat Airbus A380-as óriásgépet kell azonnali és rendkívüli vizsgálat alá vetni, miután a mérnökök aggasztó repedéseket találtak a szárnyak belső tartószerkezetében.

Odrobina Kristóf
2026. 06. 23. 21:22
Fotó: MIKE CAMPBELL Forrás: NurPhoto
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Pánikra semmi ok, az A380-asok biztonságosak

Az Airbus mérnökei és szóvivői siettek leszögezni, hogy a hír nem jelent azonnali katasztrófaveszélyt a teljes flottára nézve, a repülőgépek biztonságosan üzemeltethetők a szigorú ellenőrzési protokollok betartása mellett. Ha a vizsgálatok során hajszálrepedést találnak, az érintett elemeket a következő felszállás előtt kötelezően javítani vagy cserélni kell. Bár az utasok biztonsága nincs közvetlen veszélyben, a légitársaságoknak és a gyártónak a rendkívüli karbantartások komoly logisztikai és milliárdos pénzügyi kihívást jelentenek egy olyan időszakban, amikor a globális utazási igények a tetőfokára hágtak.

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