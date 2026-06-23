Azonnali vizsgálatot rendeltek el az Airbus A380-as óriásgépekre, a szárnyakon merülhetett fel hiba + videó

Pánikra semmi ok, az A380-asok biztonságosak

Az Airbus mérnökei és szóvivői siettek leszögezni, hogy a hír nem jelent azonnali katasztrófaveszélyt a teljes flottára nézve, a repülőgépek biztonságosan üzemeltethetők a szigorú ellenőrzési protokollok betartása mellett. Ha a vizsgálatok során hajszálrepedést találnak, az érintett elemeket a következő felszállás előtt kötelezően javítani vagy cserélni kell. Bár az utasok biztonsága nincs közvetlen veszélyben, a légitársaságoknak és a gyártónak a rendkívüli karbantartások komoly logisztikai és milliárdos pénzügyi kihívást jelentenek egy olyan időszakban, amikor a globális utazási igények a tetőfokára hágtak.