Scaloni mindenkit meglepett: a születésnapos Messi csupán erre vágyik

A mezőnyjátékosok körében Roger Milla a legfontosabb előd. A kameruni csatár 1990-ben, 38 évesen négy gólt szerzett, táncával, mosolyával és találataival a negyeddöntőig vezette Kamerunt, amely első afrikai csapatként jutott ilyen messzire. Milla négy évvel később, 42 évesen és 39 naposan még egyszer betalált, Oroszország ellen, ezzel máig ő a vb-k legidősebb gólszerzője. Messi újabb rekorddöntéséhez nem elég a mostani varázslat: ki kellene húznia 2030-ig...

A múltból Sir Stanley Matthews neve is ide kívánkozik. Az angol futball úriembere 39 évesen még játszott az 1954-es vb-n, és 42 éves koráig válogatott maradt. Miroslav Klose más okból fontos. Ő 36 évesen, 2014-ben döntötte meg a vb-gólrekordot, majd világbajnok lett Németországgal. Messi most már nem üldözi, hanem őt is maga mögött hagyta. A közelmúltból a 39 éveseket érdemes kiemelni: ebben a korban Pepe gólt szerzett a 2022-es vb-n, Rafa Márquez az ötödik vb-jén játszott, Atiba Hutchinson veteránként képviselte Kanadát Katarban. A jelenkorból érdekesség, hogy Messi két nagy kortársa, a nála is idősebb Cristiano Ronaldo és Luka Modric is ott van az amerikai vb-n. Az első fordulóban egyikük sem remekelt úgy, mint Messi, de az ő jelenlétük is jelzi, mennyire kitolódott a klasszisok pályafutása.

Az említettek mind-mind a hosszú, korszakos karrier legendái.

Messi mégis más szint: nem pusztán kitart, ma is uralkodik. Ma nem lép pályára, mégis mindenki őt ünnepli.

Nem azért, mert 39 éves lett, hanem mert 39 évesen is fogalom: Messi maradt.