Csapdába csaltak, majd halálra vertek egy 17 éves fiút Franciaországban

A politikus úgy vélte, az államnak határozottabban kellene fellépnie a fiatalkorúak által elkövetett súlyos bűncselekményekkel szemben, mert a késlekedő vagy enyhe büntetések rossz üzenetet közvetítenek az elkövetők felé.

A narbonne-i ügyészség közölte, hogy a nyomozás továbbra is folyamatban van, a hatóságok a támadás minden körülményét vizsgálják.