Brutális erőszakhullám fojtogatja a német iskolákat – ez áll a háttérben + videó

Demográfiai robbanás és nyelvi akadályok a padsorokban

A német oktatáskutatók és a Mediendienst Integration hivatalos adatai megerősítik, hogy a németországi nagyvárosok iskoláiban a diákok jelentős része vagy többsége mára migrációs háttérrel rendelkezik.

Bizonyos nyugat-németországi negyedekben ez az arány a 80-90 százalékot.

Az integrációs terhelés és az erőszak közötti egyenes összefüggést szakértők elsősorban a nyelvi korlátokra és a szocializációs mintákra vezetik vissza. Az ARD Tagesschau statisztikai elemzése nyíltan kimondja, hogy a gyermek- és fiatalkori erőszak növekedése mögött részben a nem német származású gyanúsítottak számának emelkedése áll, amit a hatóságok a migráció miatti népességnövekedéssel és a beilleszkedési nehézségekkel magyaráznak.

A német közszolgálati NDR Info tényfeltáró videója egy kieli általános iskolát mutat be példaként, ahol a gyerekek 85 százaléka migrációs hátterű, és négyből öt gyermek otthon egyáltalán nem beszél németül. A közös nyelv hiánya óriási frusztrációt szül: azok a gyerekek, akik nem értik az oktatást, nem tudnak verbálisan kommunikálni, sokkal gyakrabban nyúlnak a fizikai agresszió eszközéhez a konfliktusaik rendezésére.

A német parlament tehetetlen a migráció okozta nehézségekkel szemben (Fotó: BERND VON JUTRCZENKA / DPA)

Kvóták és a valóság korlátai

A helyzet tarthatatlansága miatt a német szakmai szervezetek is radikális lépéseket követelnek. A Német Tanárszövetség elnöke a nyilvános vitákban javasolta, hogy vezessenek be egy maximum 35 százalékos migrációs kvótát az osztályokban. A szövetség álláspontja szerint ugyanis, ha egy osztályban a migrációs hátterű gyermekek aránya meghaladja a 35 százalékot, a nyelvi és integrációs nehézségek miatt a teljes tanulóközösség teljesítménye és fegyelme hanyatlásnak indul.

Ugyanakkor, ahogy arra a Deutschlandfunk szakmai interjúja rávilágít, ennek a kvótának a gyakorlati megvalósítása a nagyvárosokban szinte lehetetlen, hiszen bizonyos negyedekben egyszerűen nincsenek német anyanyelvű gyerekek, akiket el lehetne osztani az intézmények között.

A tanárok és a szakszervezetek szerint ha a német oktatáspolitika nem hoz azonnali, strukturális döntéseket a korai nyelvoktatás, a kötelező óvodai szűrések és a tanárok jogi védelmének megerősítésére, az általános iskolák végleg elveszíthetik klasszikus funkciójukat, és a társadalmi integrációs válság első számú csatatereivé válnak.