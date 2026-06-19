Irán időhúzásra játszik Trump ellen, vagy tényleg békét akar?

A Hamász helyzetét két alapvető tényező teszi kritikussá az új helyzetben. Egyrészt, az izraeli hadsereg Gázai övezet feletti szigorú katonai ellenőrzése, a határzárak és az alagútrendszerek megsemmisítése fizikailag is szinte lehetetlenné teszi, hogy a Hamász profitáljon az esetlegesen felszabaduló iráni pénzekből. Másrészt, Teherán a háttértárgyalások során félreérthetetlen jelzéseket küldött Washingtonnak: a szankciók feloldása és a 300 milliárdos újjáépítési segély érdekében készek minimalizálni, vagy akár teljesen felfüggeszteni a Hamásznak szánt közvetlen pénzügyi és logisztikai támogatásokat.

Fontos lehűteni a nemzetközi közvéleményt azzal, hogy a szerdán aláírt dokumentum mindössze egy szándéknyilatkozat. A valódi, feszült diplomáciai csata most veszi kezdetét: JD Vance amerikai alelnök Svájcba utazik, hogy a svájci kormány közvetítésével megkezdje a 60 napos technikai tárgyalássorozatot Teherán küldöttségével. Az amerikai delegáció, valamint a pénzügyi tárca szakértőinek elsődleges feladata egy olyan pénzügyi és banki ellenőrző mechanizmus kidolgozása, amely garantálja, hogy az Iránnak átutalt összegek ne juthassanak el a milíciákhoz.

Izrael válasza: a szuverén csapás joga

A megállapodás legnagyobb és legkiszámíthatatlanabb kockázati tényezője Izrael álláspontja. Benjámin Netanjahu miniszterelnök és a tel-avivi védelmi kabinet nem titkolt dühvel és mély szkepticizmussal fogadta a szerdai elnöki aláírás hírét. Izrael szerint Donald Trump történelmi hibát követett el, amikor a gyors politikai sikerért cserébe feláldozta a közel-keleti biztonságot, és gazdasági mentőövet dobott a terrorizmust exportáló iráni rezsimnek.