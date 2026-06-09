kisrepülőgépisztrialezuhantsérült

Néhány nappal a halálos tragédia után újabb repülőgép zuhant le Isztrián

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Szlovén jelzésű ultrakönnyű repülőgép zuhant le kedden reggel az isztriai Vrsar repülőterén, a balesetben a fedélzeten tartózkodó két ember könnyebben megsérült – közölte délután a horvát légi, tengeri és vasúti baleseteket vizsgáló ügynökség (AIN).

Magyar Nemzet
Forrás: Xinhua2026. 06. 09. 15:17
Illusztráció egy girokopter a levegőben Forrás: Xinhua/AFP
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Kisrepülőgép zuhant le ismét

Az AIN a balesetről a horvát belügyminisztérium operatív kommunikációs központjától és a polgári védelem operatív központjától kapott tájékoztatást.

Az isztriai rendőrség korábban még arról számolt be, hogy a balesetben egy ember sérült meg, és a helyszínre minden sürgősségi szolgálatot – a rendőrséget, a tűzoltókat és a mentőket – kirendeltek.

Néhány nappal korábban, június 4-én szintén Isztrián, Medulin közelében zuhant le egy kisrepülőgép. Abban a balesetben négy osztrák állampolgár vesztette életét.

Borítókép: Illusztráció, egy girokopter a levegőben (Fotó: Xinhua/AFP)

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