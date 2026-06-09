Néhány nappal a halálos tragédia után újabb repülőgép zuhant le Isztrián

Kisrepülőgép zuhant le ismét
Az AIN a balesetről a horvát belügyminisztérium operatív kommunikációs központjától és a polgári védelem operatív központjától kapott tájékoztatást.
Az isztriai rendőrség korábban még arról számolt be, hogy a balesetben egy ember sérült meg, és a helyszínre minden sürgősségi szolgálatot – a rendőrséget, a tűzoltókat és a mentőket – kirendeltek.
Néhány nappal korábban, június 4-én szintén Isztrián, Medulin közelében zuhant le egy kisrepülőgép. Abban a balesetben négy osztrák állampolgár vesztette életét.
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