Tombolt a hőség Franciaországban is

Philippe Juvin, a párizsi Pompidou Kórház sürgősségi osztályának vezetője és nemzetgyűlési képviselő az idősek mellett két másik, nagyon veszélyeztetett csoportot is kiemelt: a hajléktalanokat és a pszichiátriai zavarokkal küzdő embereket, mind a betegségük, mind a kezelésük mellékhatásai, köztük a kiszáradás veszélye miatt.

Stéphanie Rist egészségügyi miniszter vasárnap a BFM hírtévében úgy vélte, hogy „bár a hőhullám meteorológiailag összehasonlítható a 2003-assal, egészségügyi szempontból valószínűleg nem leszünk ugyanabban a helyzetben”. A miniszter úgy vélte, hogy „2003-ban még nem rendelkeztünk ugyanolyan orvosi ismeretekkel a hőhullámokkal kapcsolatban. Nem voltak ugyanolyan állami szolgálataink és szervezettségünk sem, például az idősotthonokban”, mint jelenleg. „Látjuk, hogy a megelőző intézkedéseknek és az idősotthonokban a szobák hűtésének köszönhetően valószínűleg nem fogjuk ugyanazt a többlethalálozást tapasztalni” – mondta.

Borítókép: Kánikula Franciaországban (Fotó: AFP)