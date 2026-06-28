FranciaországPárizskánikula

Tombolt a hőség Franciaországban is

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Franciaországban az elmúlt három napban ezerrel több halálesetet regisztráltak, mint az előző hónapokban. Ezt jelentette be vasárnap a francia Országos Közegészségügyi Szolgálat a rendkívül intenzív hőhullám végén, kiemelve, hogy az áldozatok száma várhatóan emelkedni fog.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 06. 28. 21:06
Párizs Fotó: ADNAN FARZAT Forrás: NurPhoto
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Philippe Juvin, a párizsi Pompidou Kórház sürgősségi osztályának vezetője és nemzetgyűlési képviselő az idősek mellett két másik, nagyon veszélyeztetett csoportot is kiemelt: a hajléktalanokat és a pszichiátriai zavarokkal küzdő embereket, mind a betegségük, mind a kezelésük mellékhatásai, köztük a kiszáradás veszélye miatt.

Stéphanie Rist egészségügyi miniszter vasárnap a BFM hírtévében úgy vélte, hogy „bár a hőhullám meteorológiailag összehasonlítható a 2003-assal, egészségügyi szempontból valószínűleg nem leszünk ugyanabban a helyzetben”. A miniszter úgy vélte, hogy „2003-ban még nem rendelkeztünk ugyanolyan orvosi ismeretekkel a hőhullámokkal kapcsolatban. Nem voltak ugyanolyan állami szolgálataink és szervezettségünk sem, például az idősotthonokban”, mint jelenleg. „Látjuk, hogy a megelőző intézkedéseknek és az idősotthonokban a szobák hűtésének köszönhetően valószínűleg nem fogjuk ugyanazt a többlethalálozást tapasztalni” – mondta.

Borítókép: Kánikula Franciaországban (Fotó: AFP)

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