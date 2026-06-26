Safe-programLengyelországvédelmi kiadás

Varsó bravúros húzása: Tízmilliárdokat ad az EU a lengyel védelmi iparnak

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A SAFE-program keretében Lengyelország szinte csak a hazai hadiiparba invesztál. Varsó gyorsan kihasznált egy kiskaput.

Magyar Nemzet
2026. 06. 26. 14:29
Hadiipari kiállítás Lengyelországban Fotó: MAREK ANTONI IWANCZUK Forrás: NurPhoto
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Lengyelország előrelátása mögött tudatos stratégia áll. A lengyel védelmi tárca és Magdalena Sobkowiak-Czarnecka SAFE-ért felelős kormánybiztos hónapokkal korábban meghatározta a hitelösszeg felhasználásának keretrendszerét. A most megkötött több mint 60 szerződés keretében közel 12 ezer partner kapcsolódik be alvállalkozóként az ország teljes területéről. 

Kik a nagy nyertesek?

A SAFE-forrásokból fedezett megrendelések oroszlánrésze a lengyel állami hadiipari konszernhez, a PGZ-hez (Polska Grupa Zbrojeniowa) és annak leányvállalataihoz érkezett be. 

Számszerűsítve teljes, 120 milliárd zloty értékű megrendeléscsomagból mintegy 80-90 milliárd került vállalatcsoporthoz. 

A PGZ-konszern Huta Stalowa Wola vállalat többek között 146 Borsuk gyalogsági harcjárműre, négy REGINA tűzerosztály-modulra – amelyek összesen 96 KRAB önjáró löveget és 72 parancsnoki és logisztikai járművet fednek le – kapott megrendelést. A PGZ-hez befutott megrendelések között vannak még RAK aknavetők, K9PL tarackok, HOMAR-K sorozatvetők, Rosomak 8x8-as hajtású páncélozott járművek is. Továbbá a PGZ-AMUNICJA több százezer 155 milliméteres tüzérségi lőszer gyártására kapott megbízást.

A másik nagy nyertese lehet a lengyel SAFE hitelnek a WB Group, Lengyelország legnagyobb magánkézben lévő védelmi vállalata. 

A WB Group mintegy 12 milliárd zloty értékben kapott megrendelést GLADIUS dróncsomagjára, WARMATE keringő lőszerére és FlyEye felderítő rendszerére. 

A fennmaradó szerződések kisebb, de stratégiailag fontos szeleteket fednek le. Így például a gdanski polgári és katonai hajógyár, a Remontowa Shipbuilding amely 1,5 milliárd zloty értékben két hidrográfiai hajót épít. A Maskpol több százezer sisakot és több tízezer személyi felszerelést szállít a lengyel haderőnek Tytan program keretében. De egy tucatnyi szerződés köttetett kiberbiztonsági és kriptográfiai rendszerek építésére is.

Hosszú távú stratégia mentén építkezik a lengyel védelmi ipar

Varsó előrelátásának köszönhetően a SAFE hitelből a hazai védelmi ipar következő éveit meghatározó tőkeinjekciót sikerült elérni. Ennek köszönhetően a PGZ és a WB Group most olyan gyártókapacitásokba invesztál, amelyek nem csupán a hazai haderő igényeit elégítik ki, hanem bővülő exportigényekre is képesek reagálni.

A lengyel SAFE hitel elköltésének második fázisa – amely június 1-jétől, a fennmaradó kb. 60 milliárd zlotys keret felhasználásáról szól – már más logika szerint működik. 

Varsó az immár érvényes közös közbeszerzési kötelezettséget szintén saját előnyére fordítaná és a lengyel védelmi ipar ellátási láncainak európai integrációjára és technológiatranszferre irányítaná. Ebben a fázisban ugyanis olyan képességhiányokat pótolna, például légi utántöltő- és szállító repülőgépek beszerzése, harci- és kiképző helikopterek programja, amelyeket a lengyel ipar jelenleg nem tud önállóan lefedni, így ezekbe külföldi partnerek bevonása elkerülhetetlen. Az Abrams-program körül kiépülő General Dynamics–WZM együttműködés, a koreai Hyundai Rotem és Bumar-Labedy vagy a Hanwha-WB partnerség, csakúgy, mint a Saab–PGZ megállapodás, mind a külföldi védelmi vállatokkal való szorosabb integrációt mutatja.

Az elmúlt évek intenzív katonai építkezésének és SAFE program kapcsán is tanúsított átfogó védelmi iparpolitikájának köszönhetően Lengyelország tovább erősítheti pozícióit nemcsak mint a NATO keleti szárnyának legütőképesebb hadereje, hanem mint az európai védelmi ipari komplexum egyik meghatározó szereplője.

Borítókép: Hadiipari kiállítás Lengyelországban (Fotó: AFP)

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