Aranyért fegyvert? Parázs vita Lengyelországban

Lengyelország folytatja hadseregének nagyszabású fejlesztését, ám a tervek végrehajtása további forrásbevonást igényel. A vezető politikusok merőben eltérő véleményen vannak a pénzszerzés mikéntjét illetően − írja a Világgazdaság.

Arany vagy hitel – ez a két lehetőség Lengyelország előtt.

Lengyelország jegybankja a világ egyik legnagyobb aranyfelvásárlója volt az utóbbi években

Karol Nawrocki lengyel államfő, illetve Adam Glapinski jegybankelnök javaslata szerint a kormány az aranytartalékok egy részének eladásából finanszírozná a védelmi kiadásokat. A két politikus így kerülné el a hitelfelvételt, ám Andrzej Domanski gazdasági miniszter szerint a kedvezményes európai uniós hitelek jobb feltételeket nyújtanak.

Tavaly Lengyelország jegybankja a világ egyik legnagyobb aranyfelvásárlója volt, és 2025 végére megközelítőleg 550 tonnát halmozott fel a nemesfémből, amely a teljes tartalékok több mint egynegyedét tette ki. A jegybankelnök célja, hogy a lengyel nemzeti bank aranyállománya elérje a hétszáz tonnát.

Mindeközben Karol Nawrocki vitába keveredett Donald Tusk miniszterelnökkel az európai uniós SAFE programról, melyben Lengyelország közös hitelfelvétel segítségével finanszírozná a hadsereg fejlesztését.

A SAFE progam lehetővé teszi, hogy az Európai Unió tagállamai egy 150 milliárd eurós hitelkeretből hívjanak le forrásokat, melynek segítségével sürgős és nagyszabású védelmi fejlesztéseket hajthatnak végre. A hosszú lejáratú hitelek kamata három és 3,3 százalék között alakul.

Miközben Karol Nawrocki elnök megvétózta a kormány SAFE programról szóló törvényjavaslatát, Adam Glapinski jegybankelnök azt javasolta, hogy az aranytartalék egy részének eladása, majd későbbi visszavásárlása a hitelfelvétel alternatívájaként szolgálhatna. Andrzej Domanski gazdasági miniszter az ötletre reagálva azt mondta, hogy a tartalékok eladásából származó nyereséget ellensúlyozhatják a pénzügyi év során bekövetkező devizaárfolyam-mozgások, a jegybank pedig az utóbbi időben veszteséges volt. A felvetést Donald Tusk miniszterelnök is ellenezte, kormánya továbbra is tárgyalásokat folytat az Európai Bizottsággal arról, hogy a forrásokat közvetlenül a lengyel hadsereg részére létrehozott alapba irányítsák, ami költési limittel rendelkezik ugyan, de felhasználása nem igényel elnöki jóváhagyást.