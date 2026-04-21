Zelenszkij: Véget ért a Barátság kőolajvezeték javítása

Orbán Viktor már aláírta a Sulyok Tamás mellett kiálló petíciót

Aranyért fegyvert? Parázs vita Lengyelországban

Néhány vezető politikus az aranytartalékok felhasználását szorgalmazza, míg mások hitelből hajtanák végre a hadsereg fejlesztését Lengyelországban. A lengyel elnök és miniszterelnök ismét egymásnak feszült.

2026. 04. 21. 17:26
Lengyelország folytatja hadseregének nagyszabású fejlesztését, ám a tervek végrehajtása további forrásbevonást igényel. A vezető politikusok merőben eltérő véleményen vannak a pénzszerzés mikéntjét illetően − írja a Világgazdaság

Arany vagy hitel – ez a két lehetőség Lengyelország előtt. Fotó:  Shutterstock

Lengyelország jegybankja a világ egyik legnagyobb aranyfelvásárlója volt az utóbbi években

Karol Nawrocki lengyel államfő, illetve Adam Glapinski jegybankelnök javaslata szerint a kormány az aranytartalékok egy részének eladásából finanszírozná a védelmi kiadásokat. A két politikus így kerülné el a hitelfelvételt, ám Andrzej Domanski gazdasági miniszter szerint a kedvezményes európai uniós hitelek jobb feltételeket nyújtanak.

Tavaly Lengyelország jegybankja a világ egyik legnagyobb aranyfelvásárlója volt, és 2025 végére megközelítőleg 550 tonnát halmozott fel a nemesfémből, amely a teljes tartalékok több mint egynegyedét tette ki. A jegybankelnök célja, hogy a lengyel nemzeti bank aranyállománya elérje a hétszáz tonnát.

Mindeközben Karol Nawrocki vitába keveredett Donald Tusk miniszterelnökkel az európai uniós SAFE programról, melyben Lengyelország közös hitelfelvétel segítségével finanszírozná a hadsereg fejlesztését.

A SAFE progam lehetővé teszi, hogy az Európai Unió tagállamai egy 150 milliárd eurós hitelkeretből hívjanak le forrásokat, melynek segítségével sürgős és nagyszabású védelmi fejlesztéseket hajthatnak végre. A hosszú lejáratú hitelek kamata három és 3,3 százalék között alakul.

Miközben Karol Nawrocki elnök megvétózta a kormány SAFE programról szóló törvényjavaslatát, Adam Glapinski jegybankelnök azt javasolta, hogy az aranytartalék egy részének eladása, majd későbbi visszavásárlása a hitelfelvétel alternatívájaként szolgálhatna. Andrzej Domanski gazdasági miniszter az ötletre reagálva azt mondta, hogy a tartalékok eladásából származó nyereséget ellensúlyozhatják a pénzügyi év során bekövetkező devizaárfolyam-mozgások, a jegybank pedig az utóbbi időben veszteséges volt. A felvetést Donald Tusk miniszterelnök is ellenezte, kormánya továbbra is tárgyalásokat folytat az Európai Bizottsággal arról, hogy a forrásokat közvetlenül a lengyel hadsereg részére létrehozott alapba irányítsák, ami költési limittel rendelkezik ugyan, de felhasználása nem igényel elnöki jóváhagyást.

Van még egy opció, Andrzej Domanski és csapata egy másik nemzetközi védelmi finanszírozási lehetőségről, az úgynevezett multilaterális védelmi mechanizmusról is tárgyal. A teljes cikk itt olvasható.

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

Bayer Zsolt
idezojelektörténelem

Vita a történelemmel és az ellenállás iránya – a háborúkról (1. rész)

Bayer Zsolt avatarja

A régi Benesnek a birodalmat kellett széthordania az Antant megbízásából, a mi Benesünknek a maradékot kell behordania a birodalomba Brüsszel és Berlin megbízásából.

