Pedro SánchezSpanyolországkorrupció

Kártyavárként omlik össze a szemünk előtt Von der Leyen szövetségesének kormánya a korrupciós botrányokban

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Történelmi és megfellebbezhetetlen ítéletet hirdetett a spanyol Legfelsőbb Bíróság: 24 év börtönre ítélték José Luis Ábalos volt minisztert, Pedro Sánchez miniszterelnök egykori legfőbb bizalmasát. Miközben a maszkmutyi néven elhíresült korrupciós hálózat vezetőit bilincsben viszik el, a nyomozás elérte a kormányfő közvetlen családját is. Spanyolország politikai jövője most a bírói asztalokon dől el. A koronavírus-járvány nem csak Spanyolországban adott lehetőséget a rendszerszintű korrupcióra, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is nyakig benne van egy jelenleg is tartó botránysorozatban.

Odrobina Kristóf
2026. 06. 23. 17:04
Fotó: DURSUN AYDEMIR Forrás: ANADOLU
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A spanyol kormányfő felesége sem úszta meg a botrányt (Fotó: CRISTINA QUICLER / AFP)
A spanyol kormányfő felesége sem úszta meg a botrányt (Fotó: CRISTINA QUICLER / AFP)

A bíróság a Focus német portál beszámolója szerint hivatalosan is elrendelte Gómez ellen az eljárást esküdtszéki tárgyalás keretében. Addig is a következő szigorú kényszerintézkedéseket léptették életbe ellene:

Engedély nélkül tilos elhagynia Spanyolország területét, minden spanyol és esetleges diplomáciai útlevelét be kell szolgáltatnia, valamint kéthetente személyesen kell jelentkeznie a bíróságon a szökés veszélyének elkerülése érdekében.

Gómezt azzal vádolják, hogy férje miniszterelnöki befolyását közvetlenül felhasználva, nyomást gyakorolt állami és magánvállalatokra, hogy milliós egyetemi és üzleti szerződéseket biztosítsanak az általa vezetett alapítványoknak és cégeknek. A vizsgálat kiterjed Gómez személyi asszisztensére, Cristina Álvarezre is, akinek szintén bevonták az úti okmányait.

Pedro Sánchez miniszterelnök családja a bíróságon

Ha mindez nem lenne elég, Sánchez közvetlen rokonsága és a párt elitje több más fronton is bíróság előtt áll. A miniszterelnök zeneszerző öccse, David Sánchez ellen hivatali visszaélés, adócsalás és befolyással való üzérkedés vádjával indult büntetőper, miután kiderült, hogy pályázat nélkül, gyanús körülmények között kapott magas fizetéssel járó állami zenei pozíciót Badajoz tartományban.

A legújabb sokk pedig a korábbi szocialista miniszterelnök, José Luis Rodríguez Zapatero hivatalos meggyanúsítása volt. Az Nemzeti Törvényszék vizsgálata szerint Zapatero közvetítőként működött egy bűnszervezetben, amely elintézte, hogy a gyanús, Venezuelához és a Maduro-rezsimhez köthető Plus Ultra légitársaság kapjon meg egy 53 millió eurós állami mentőcsomagot a spanyol adófizetők pénzéből.

A vád szerint Zapatero ezért cserébe közel 2,4 millió dollárnyi illegális jutalékot tehetett zsebre. A korrupcióellenes ügyészség szerint fennáll a veszélye, hogy Zapatero sűrű külföldi utazásai során bizonyítékokat próbál megsemmisíteni.

VOX: Ez nem kormány, hanem egy maffia!

A spanyol jobboldali nemzeti párt, a VOX kezdettől fogva a legkeményebb fellépést követeli a Sánchez-kormány ellen, és a parlamenti, valamint a helyi képviselőtestületekben is politikai és jogi offenzívát indított. Santiago Abascal pártja a közösségi médiában és a parlamentben is egyértelmű üzenetet küldött: 

Ábalos 24 évet kapott, Koldo 19-et. Vajon hány év vár Pedro Sánchezre? Mind börtönben fognak kikötni!

A VOX hivatalos parlamenti és önkormányzati indítványokban rögzítette álláspontját, amelyekben követelik a kormány azonnali lemondását és az előrehozott választások kiírását. Érvelésük szerint a Sánchez-kormány morálisan, gazdaságilag és politikailag is teljesen korrumpálódott. Ignacio Garriga, a VOX főtitkára nyilvános beszédében kifejtette: 

Sánchezék maffiaként működnek. Miközben az egekbe emelt adókkal szipolyozták ki a spanyol embereket, a háttérben lopták a közpénzt, és leépítették a közszolgáltatásokat. Ez a kormány a spanyol demokrácia valaha volt legnagyobb korrupciójával, az elítélt katalán szeparatistáknak adott amnesztiatörvénnyel vásárolta meg a hatalmát, most pedig a bíróságok mondták ki a szövetségeseikről, hogy bűnözők.

Pedro Sánchez ugyanakkor egyelőre elutasítja a lemondást, és a független bírói nyomozásokat politikai boszorkányüldözésnek nevezi. Azonban a saját hátországa is kezd kihátrálni mögüle: még a hagyományosan szocialista-szimpatizáns El País vezércikke is arra figyelmeztetett, hogy az egymást érő, rendszerszintű büntetőügyek és elítélések után a helyzet tarthatatlanná vált.

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