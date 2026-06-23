Kártyavárként omlik össze a szemünk előtt Von der Leyen szövetségesének kormánya a korrupciós botrányokban

Pedro Sánchez miniszterelnök családja a bíróságon

Ha mindez nem lenne elég, Sánchez közvetlen rokonsága és a párt elitje több más fronton is bíróság előtt áll. A miniszterelnök zeneszerző öccse, David Sánchez ellen hivatali visszaélés, adócsalás és befolyással való üzérkedés vádjával indult büntetőper, miután kiderült, hogy pályázat nélkül, gyanús körülmények között kapott magas fizetéssel járó állami zenei pozíciót Badajoz tartományban.

A legújabb sokk pedig a korábbi szocialista miniszterelnök, José Luis Rodríguez Zapatero hivatalos meggyanúsítása volt. Az Nemzeti Törvényszék vizsgálata szerint Zapatero közvetítőként működött egy bűnszervezetben, amely elintézte, hogy a gyanús, Venezuelához és a Maduro-rezsimhez köthető Plus Ultra légitársaság kapjon meg egy 53 millió eurós állami mentőcsomagot a spanyol adófizetők pénzéből.

A vád szerint Zapatero ezért cserébe közel 2,4 millió dollárnyi illegális jutalékot tehetett zsebre. A korrupcióellenes ügyészség szerint fennáll a veszélye, hogy Zapatero sűrű külföldi utazásai során bizonyítékokat próbál megsemmisíteni.

VOX: Ez nem kormány, hanem egy maffia!

A spanyol jobboldali nemzeti párt, a VOX kezdettől fogva a legkeményebb fellépést követeli a Sánchez-kormány ellen, és a parlamenti, valamint a helyi képviselőtestületekben is politikai és jogi offenzívát indított. Santiago Abascal pártja a közösségi médiában és a parlamentben is egyértelmű üzenetet küldött:

Ábalos 24 évet kapott, Koldo 19-et. Vajon hány év vár Pedro Sánchezre? Mind börtönben fognak kikötni!

24 años y 3 meses a Ábalos.

19 años y 8 meses a Koldo.

4 años y 6 meses a Aldama...

¿Cuántos años le caerán a Pedro?



ACABARÁN TODOS EN PRISIÓN pic.twitter.com/F6gGE55kzc — VOX 🇪🇸 (@vox_es) June 22, 2026

A VOX hivatalos parlamenti és önkormányzati indítványokban rögzítette álláspontját, amelyekben követelik a kormány azonnali lemondását és az előrehozott választások kiírását. Érvelésük szerint a Sánchez-kormány morálisan, gazdaságilag és politikailag is teljesen korrumpálódott. Ignacio Garriga, a VOX főtitkára nyilvános beszédében kifejtette:

Sánchezék maffiaként működnek. Miközben az egekbe emelt adókkal szipolyozták ki a spanyol embereket, a háttérben lopták a közpénzt, és leépítették a közszolgáltatásokat. Ez a kormány a spanyol demokrácia valaha volt legnagyobb korrupciójával, az elítélt katalán szeparatistáknak adott amnesztiatörvénnyel vásárolta meg a hatalmát, most pedig a bíróságok mondták ki a szövetségeseikről, hogy bűnözők.

Pedro Sánchez ugyanakkor egyelőre elutasítja a lemondást, és a független bírói nyomozásokat politikai boszorkányüldözésnek nevezi. Azonban a saját hátországa is kezd kihátrálni mögüle: még a hagyományosan szocialista-szimpatizáns El País vezércikke is arra figyelmeztetett, hogy az egymást érő, rendszerszintű büntetőügyek és elítélések után a helyzet tarthatatlanná vált.