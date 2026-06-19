EU-csúcs: Zelenszkij újabb segélyt követelt, egyhangúsággal döntöttek a 90 milliárd azonnali folyósításáról is

Az ukrán elnök határozottan összekötötte Európa biztonságát az ukrán hadsereg hosszú távú és kiszámítható pénzügyi támogatásával. Kijelentette, hogy „finanszírozás nélkül nincs hadsereg”, és ha Európa a saját védelméről beszél, annak az alapja az ukrán haderő.

Emellett jelezte, hogy bár a cél a háború diplomáciai úton történő lezárása még az év vége előtt, fel kell készülniük a következő télre is.

Ehhez a most jóváhagyott pénzügyi csomag részeként egy külön téli segélycsomagot kért, amely gázt, dízelt, energetikai felszereléseket és legalább 300 légvédelmi rakétát foglal magában a kritikus infrastruktúra megvédésére.