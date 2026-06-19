uniós csúcsUrsula von der LeyenVolodimir Zelenszkij

EU-csúcs: Zelenszkij újabb segélyt követelt, egyhangúsággal döntöttek a 90 milliárd azonnali folyósításáról is

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Hosszadalmas egyeztetések után az Európai Tanács tagjai megállapodásra jutottak a június 18–19-i brüsszeli csúcstalálkozó legfontosabb kérdéseiben. Az állam- és kormányfők által jóváhagyott zárónyilatkozat határozott üzenetet küld Ukrajna hosszú távú pénzügyi támogatásáról, miközben a bővítési folyamatban visszatér a szigorúan érdamalapú megközelítéshez.

Odrobina Kristóf
2026. 06. 19. 7:29
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ragaszkodott a gyorsított csatlakozáshoz az EU-csúcson
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ragaszkodott a gyorsított csatlakozáshoz az EU-csúcson Fotó: BENOIT DOPPAGNE Forrás: BELGA
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Az ukrán elnök határozottan összekötötte Európa biztonságát az ukrán hadsereg hosszú távú és kiszámítható pénzügyi támogatásával. Kijelentette, hogy „finanszírozás nélkül nincs hadsereg”, és ha Európa a saját védelméről beszél, annak az alapja az ukrán haderő. 

Emellett jelezte, hogy bár a cél a háború diplomáciai úton történő lezárása még az év vége előtt, fel kell készülniük a következő télre is.

Ehhez a most jóváhagyott pénzügyi csomag részeként egy külön téli segélycsomagot kért, amely gázt, dízelt, energetikai felszereléseket és legalább 300 légvédelmi rakétát foglal magában a kritikus infrastruktúra megvédésére.

 

Globális kihívások a záródokumentumban

A geopolitikai kihívásokra reagálva a zárónyilatkozat kiemelt figyelmet fordít az európai védelmi ipar és a gazdasági szuverenitás megerősítésére. Az uniós vezetők döntése értelmében jelentősen fokozzák a közös lőszergyártás és a légvédelmi rendszerek finanszírozását, valamint prioritássá teszik a tagállamok közötti katonai mobilitás infrastruktúrájának fejlesztését. Ezzel egy időben az Európai Bizottság határozott felhatalmazást kapott arra, hogy új, célzott kereskedelemvédelmi eszközöket dolgozzon ki az európai piacot elárasztó, államilag támogatott és dömpingáras kínai termékekkel szemben, különös tekintettel a zöldtechnológiai és autóipari ágazatokra.

 

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