ukrajnaZelenszkijtmonaco

Erre vajon mit lép Zelenszkij? Az ukrán titkosszolgálat állhat a monacói merénylet mögött

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A legmagasabb ukrajnai szintre vezetnek a szálak a monacói robbantás ügyében. A tíz nappal ezelőtti merénylet elkövetőjét Anasztaszija Berezovszkaként azonosította a francia rendőrség, őt később holtan találták Ukrajnában. Egy letartóztatott ukrán katonai hírszerző azt vallotta, hogy társa ölte meg a nőt.

2026. 07. 10. 18:49
Fotó: Europress/AFP/Valery Hache
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A titkosszolgálati szálat erősíti a monacói helyszín is. A nagyon szigorúan ellenőrzött hercegségben még soha nem történt hasonló merénylet, miközben tudott, hogy éppen a legfelső elit biztonsága érdekében Monacóban minden lépést figyelnek, minden látogatót ellenőriznek megfelelő eszközökkel. A robbanószert becsempésző ukrán nő nem juthatott volna be a többszörösen védett lakóház előterébe és távozhatott volna a hercegségből anélkül, hogy más ne segítette volna. A hírére nagyon kényes és legendásan titkolózó Monaco azonban feltehetően nem fog mesélni.

Borítókép: Eric Arella közbiztonságért felelős monacói tisztségviselő az Interpol levelével. (Fotó: Europress/AFP/Valery Hache)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekmtva

A demokráciából a diktatúrába való menetelés kezdete

Bánó Attila avatarja

A gyűlöletkeltés és a hazugság az utóbbi évtizedekben soha nem csapott akkora magasságokba, mint amióta a hazai politikai élet színterén megjelent Magyar Péter és a Tisza Párt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.