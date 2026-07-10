Erre vajon mit lép Zelenszkij? Az ukrán titkosszolgálat állhat a monacói merénylet mögött

A titkosszolgálati szálat erősíti a monacói helyszín is. A nagyon szigorúan ellenőrzött hercegségben még soha nem történt hasonló merénylet, miközben tudott, hogy éppen a legfelső elit biztonsága érdekében Monacóban minden lépést figyelnek, minden látogatót ellenőriznek megfelelő eszközökkel. A robbanószert becsempésző ukrán nő nem juthatott volna be a többszörösen védett lakóház előterébe és távozhatott volna a hercegségből anélkül, hogy más ne segítette volna. A hírére nagyon kényes és legendásan titkolózó Monaco azonban feltehetően nem fog mesélni.

Borítókép: Eric Arella közbiztonságért felelős monacói tisztségviselő az Interpol levelével. (Fotó: Europress/AFP/Valery Hache)