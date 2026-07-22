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Itt az újabb uniós trükk az Európai Bizottságtól: így vennék el a tagállamok bevételeit

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Ismét kreatív módszerekkel bővítené az Európai Unió a saját forrásait: a legújabb brüsszeli terv célkeresztjében most a tagállamok nemzeti frekvenciaspektrumok eladásából származó milliárdos bevételei állnak. Kiriákosz Pierrakákisz, az Eurócsoport elnöke és görög pénzügyminiszter egy innovatív javaslattal állt elő, amely a gyakorlatban nem jelent mást, mint a tagállami költségvetések újabb megcsapolását a központi EU-s kassza javára.

Odrobina Kristóf
2026. 07. 22. 6:34
Újabb bevételi forrást vonna el az Európai Bizottság a tagállamoktól
Újabb bevételi forrást vonna el az Európai Bizottság a tagállamoktól Fotó: MATTHIAS BALK Forrás: DPA
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A tagállamok már most hangosan ellenzik a legújabb brüsszel tervet (Fotó: DURSUN AYDEMIR / ANADOLU)
A tagállamok már most hangosan ellenzik a legújabb brüsszel tervet (Fotó: DURSUN AYDEMIR / ANADOLU)

Konvergencia vagy brüsszeli központosítás?

A vita messze túlmutat a távközlési spektrumokon. Arról a folyamatos küzdelemről szól, amelyben Brüsszel megpróbálja elvonni a tagállamok saját forrásait, hogy politikai céljaira fordíthassa azokat. A kritikusok szerint, ha ez a javaslat zöld utat kap, az precedenst teremthet más ágazatok nemzeti bevételeinek államosítására is.

Azt is mondják, hogy a 2028-2034-es uniós költségvetési ciklus tárgyalásai előtt állva ez a javaslat egyértelmű hadüzenet azon tagállamoknak, amelyek ragaszkodnak a költségvetési önrendelkezéshez. Brüsszel tehát ismét úgy tesz, mintha feltalálta a spanyolviaszt:

úgy akar több pénzt, hogy azt a tagállamok zsebéből veszi ki, miközben technológiai innovációnak és koordinációnak álcázza a folyamatot.

A kérdés csak az, hány tagállam dől be az innovatívnak nevezett ígéretnek, és hányan ismerik fel az újabb brüsszeli sarc mögött rejlő valódi szándékot. Az európai hírközlési szektor jövője most nem a mérnökök, hanem a brüsszeli alkudozók asztalán dől el.

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