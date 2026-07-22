Súlyos alkotmányos válságot eredményezett a köztársasági elnök eltávolítása

Amint arról már korábban is beszámoltunk, az alaptörvény 17. módosításának hatálybalépésére tekintettel Sulyok Tamás köztársasági elnök úr megbízatása 2026. július 20-án megszűnt, Így az új köztársasági elnök megválasztásáig a köztársasági elnök jogköreit az Országgyűlés elnöke gyakorolja.

E felelősségteljes közjogi feladatot az alaptörvényhez és Magyarország alkotmányos rendjéhez hűen, a tisztség méltóságát szem előtt tartva, legjobb tudásom szerint fogom ellátni. Az átmeneti időszakban minden erőmmel azon leszek, hogy a rám ruházott feladatokat kiegyensúlyozottan, pártatlanul és az ország érdekeit szolgálva végezzem

– ígérte Facebookon közzétett bejegyzésében az Országgyűlés elnöke.

Forsthoffer Ágnres házelnök lett ideiglenesen a köztársasági elnök (Fotó: Ladóczki Balázs)

Forsthoffer Ágnes Balatonfüreden nyert egyéni mandátumot a legutóbbi választáson, de képviselői munkáját fel kell függesztenie. – Tájékoztatom Veszprém 02. választókerület lakóit, hogy a köztársasági elnök helyettesítésének ideje alatt országgyűlési képviselői jogaimat nem gyakorolhatom – írta bejegyzésében.

Új házelnök kell az átmenet idejére

Házelnöki feladait sem tudja ellátni az átmeneti idő alatt Forsthoffer Ágnes, az egyik alelnökét javasolja maga helyett. – Dr. Hallerné dr. Nagy Anikó alelnök asszony személyére irányuló előterjesztésemet a tegnapi napon írásban benyújtottam, amelyről az Országgyűlés a hétfői ülésén dönt – írta bejegyzésében a leendő ideiglenes köztársasági elnök. A soproni tiszás országgyűlési képviselőt, Hallernét papírforma szerint támogatta is a kétharmados Tisza-frakció.