A fél centi, ami hiányzik

Az előadás vizuális világa visszafogott és ötletes. Az írásvetítő használata, a vízzel, színekkel és különböző anyagokkal létrehozott képek Vera belső változásait követik. A víz egyszerre idézheti a megtisztulást, az átalakulást és az emlékezést, a létrejövő formák és árnyékok pedig olyan asszociációs teret nyitnak, amely túlmutat a szövegen. Ezekben a jelenetekben mutatkozik meg leginkább, milyen irányok nyílhatnának még az előadás előtt: hogyan lehetne a regény szigorú narrációját még inkább színházi élménnyé formálni. Mintha minden adott lenne ahhoz, hogy a néző igazán mélyre merüljön, de a felszín alatt maradna egy réteg, amelyet már nem érünk el. Az a fél centi.