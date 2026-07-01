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Imával küzdenek az eutanázia ellen

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Antropológiai változást hoz, ha a parlament elfogadja az eutanázia engedélyezését, mondta Vincent Jordy. Tours érseke szerint az eutanázia lehetőségének elfogadását követően másként fogunk az életre, a szenvedésre vagy a halálra tekinteni. A francia szenátus várhatóan július közepén dönt.

Sitkei Levente
2026. 07. 01. 11:00
Eutanázia ellen tüntetők a Nemzetgyűlés előtt. Fotó: BASILE DUBOUIS Forrás: Hans Lucas
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Robert Sarah guineai bíboros a témával kapcsolatban 2050 című művében azt írja, a demokratikus folyamat nem eredményez automatikusan igazságos törvényeket. A bíboros óva int a demokratikus diktatúrától, amely „nem érzi saját hatalmának korlátait és mindenféle vitától elzárkózik”. Véleménye szerint egy ilyen rendszerben a politikai erő lesz a törvénykezés egyetlen forrása, amely már nem foglalkozik az emberi méltósággal. A nagy hatású bíboros figyelmeztetett, hogy a demokrácia belesüllyedhet a pusztító relativizmus mocsarába, és utalt Szent II. János Pál pápa szavaira, aki ezt „értékek nélküli demokráciának” nevezte, amely nagyon könnyen a totalitarizmus valamelyik fajtájává torzulhat.

Robert Sarah guineai bíboros Rómában.
Robert Sarah guineai bíboros Rómában. Fotó: RICCARDO DE LUCA / ANADOLU

 

Nehéz a halál. A halálos szereket gyártó gyógyszergyárak számára problémát jelent a halálhoz kötődő emberi félelem. Az amerikai halálbüntetésekhez használt mérgek gyártói is megpróbálják titokban tartani kilétüket, mert a közreműködésük megbélyegzi az alapvetően gyógyító termékeket készítő céget. Emellett az is kiderült az eutanáziát már engedélyező országok tapasztalataiból, hogy nem könnyű hozzájáruló orvost, ápolót, intézetet és vegyszert szerezni az eutanáziához, arról nem is beszélve, hogy a családnak utólag súlyos bűntudata is kialakulhat az öngyilkosság elősegítése miatt.

 

Borítókép: Tiltakozók a francia Nemzetgyűlés előtt (Fotó: AFP/ Basile Dubouis / Hans Lucas)

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