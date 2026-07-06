Marine Le PenNemzeti TömörülésEmmanuel Macron

Feszült visszaszámlálás: bírósági ítélettel gáncsolná el a globalista elit Marine Le Pen elnökjelöltségét

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Párizs és Brüsszel retteg a nemzeti fordulattól, ezért a politikai elit immár nem a szavazóurnáknál, hanem a tárgyalótermekben próbálja megállítani Franciaország legnépszerűbb politikusát. Miközben a kormány hivatalosan is kijelölte a 2027-es elnökválasztás időpontjait, a fősodratú intézményrendszer példátlan igazságügyi boszorkányüldözést indított Marine Le Pen ellen.

Odrobina Kristóf
2026. 07. 06. 6:15
Fotó: SIMON WOHLFAHRT Forrás: AFP
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Míg a Macron-korszakot a társadalmi megosztottság, a sárgamellényes tüntetések és a folyamatos utcai zavargások jellemezték, addig Marine Le Pen a rend, a stabilitás és a belső béke megteremtését ígéri a választóknak. Ez a szuverenista fordulat közvetlen veszélyt jelent a brüsszeli és párizsi bürokrácia hatalmára, ezért mozgósítottak minden létező eszközt – köztük az igazságszolgáltatást is – a hazafias erők ellehetetlenítésére.

Ha Le Pen indulását elgáncsolnák a bíróságon, a Nemzet Tömörülés elnöke, Jordan Bardella lenne az elnökjelölt (Fotó: SIMON WOHLFAHRT / AFP)
Ha Le Pen indulását elgáncsolnák a bíróságon, a Nemzet Tömörülés elnöke, Jordan Bardella lenne az elnökjelölt (Fotó: SIMON WOHLFAHRT / AFP)

A patrióta tábor egysége

Az elnökjelölt elleni boszorkányüldözés azonban a visszájára sülhet el. Bár Le Pen leszögezte, hogy nem fogad el olyan korlátozásokat, amelyek megakadályoznák a szabad kampányolásban, a Nemzeti Tömörülés felkészült a legrosszabb forgatókönyvekre is. Amennyiben a bíróság végleg elüti Le Pent az indulástól, a párt fiatal és rendkívül népszerű elnöke, Jordan Bardella készen áll arra, hogy átvegye a stafétát, és a jobboldal elnökjelöltjeként megnyerje a 2027-es választást.

A közvélemény-kutatások azt mutatják, hogy Bardella támogatottsága kiemelkedő, a választók haragja pedig Macronék jogi visszaélései miatt csak tovább erősíti az RN pozícióit.

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