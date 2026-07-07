NATO-csúcs: Donald Trump már megérkezett

Az ankarai csúcstalálkozó lehetőséget ad Zelenszkijnek arra is, hogy kulcsfontosságú találkozót tartson Donald Trumppal, és hangsúlyozza, hogy Oroszország „brutális” támadásai a gyengeség, nem pedig az erő jelei, és hogy Vlagyimir Putyint nyomás alá kell vonni a „méltóságteljes” béketárgyalásokba.

Miről tárgyalt kedden Franciaország és Nagy-Britannia?

A Reuters tudósítása szerint Franciaország és Nagy-Britannia a NATO és az öböl menti arab országok külügyminiszterei között zajló tárgyalásokon ismertette a Hormuzi-szorosban indított többnemzetiségű tengeri misszió terveit, de a diplomaták szerint Irán kezdeményezésének elutasítása miatt valószínűtlen, hogy a misszió áttörést hozna a létfontosságú vízi úttal kapcsolatos patthelyzetben.

Az ankarai NATO-csúcstalálkozó alkalmából Bahrein, Kuvait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek miniszterei találkoznak, miután hetek óta feszültségek uralkodnak a stratégiailag fontos vízi úton az ideiglenes amerikai–iráni békemegállapodás ellenére.