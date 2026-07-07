NATO-csúcs: Donald Trump már megérkezett

Trump várhatóan találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is a csúcstalálkozó során. Egy magas rangú amerikai tisztviselő szerint kormánya arra is számít, hogy a NATO vezetői megvitatják a Hormuzi-szoros biztonságát.
Zelenszkij légvédelmet követelt
Az ukrán elnök a törökországi NATO-csúcstalálkozón elmondott beszédében arra sürgette szövetségeseit, hogy szállítsák le Kijevnek azokat a légvédelmi rendszereket, amelyekre sürgősen szüksége van az ország védelméhez az eszkalálódó orosz támadásokkal szemben – írta a CNN hírportálján.
Minden másra képesek vagyunk magunk, de a légvédelem terén szükségünk van partnereink elszántságára
– mondta Volodimir Zelenszkij kedden reggel.
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