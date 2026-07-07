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NATO-csúcstalálkozóAnkaraDonald Trump

NATO-csúcs: Donald Trump már megérkezett

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F-35-ösök, Ukrajna és a Hormuzi-szoros is szóba került Ankrában, miután megérkezett Donald Trump. Az amerikai elnök a NATO-csúcson vesz részt, amely előtt kétoldalú megbeszélést folytatott a házigazda Recep Tayyip Erdogan török elnökkel.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 07. 07. 18:37
Recep Tayyip Erdogan török elnök és Donald Trump amerikai elnök Fotó: DOGUKAN KESKINKLC Forrás: POOL
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Trump várhatóan találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is a csúcstalálkozó során. Egy magas rangú amerikai tisztviselő szerint kormánya arra is számít, hogy a NATO vezetői megvitatják a Hormuzi-szoros biztonságát. 

Zelenszkij légvédelmet követelt

Az ukrán elnök a törökországi NATO-csúcstalálkozón elmondott beszédében arra sürgette szövetségeseit, hogy szállítsák le Kijevnek azokat a légvédelmi rendszereket, amelyekre sürgősen szüksége van az ország védelméhez az eszkalálódó orosz támadásokkal szemben – írta a CNN hírportálján. 

Minden másra képesek vagyunk magunk, de a légvédelem terén szükségünk van partnereink elszántságára 

– mondta Volodimir Zelenszkij kedden reggel.

Az ankarai csúcstalálkozó lehetőséget ad Zelenszkijnek arra is, hogy kulcsfontosságú találkozót tartson Donald Trumppal, és hangsúlyozza, hogy Oroszország „brutális” támadásai a gyengeség, nem pedig az erő jelei, és hogy Vlagyimir Putyint nyomás alá kell vonni a „méltóságteljes” béketárgyalásokba.

Miről tárgyalt kedden Franciaország és Nagy-Britannia?

A Reuters tudósítása szerint Franciaország és Nagy-Britannia a NATO és az öböl menti arab országok külügyminiszterei között zajló tárgyalásokon ismertette a Hormuzi-szorosban indított többnemzetiségű tengeri misszió terveit, de a diplomaták szerint Irán kezdeményezésének elutasítása miatt valószínűtlen, hogy a misszió áttörést hozna a létfontosságú vízi úttal kapcsolatos patthelyzetben.

Az ankarai NATO-csúcstalálkozó alkalmából Bahrein, Kuvait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek miniszterei találkoznak, miután hetek óta feszültségek uralkodnak a stratégiailag fontos vízi úton az ideiglenes amerikai–iráni békemegállapodás ellenére.

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