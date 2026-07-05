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A Trump-faktortól retteg a NATO, Magyarországot is súlyosan érinti a közelgő hadrendi változás

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Valóságos külpolitikai földrengés rázza meg a világ legnagyobb katonai szövetségét a jövő heti, Ankarában megrendezésre kerülő NATO-csúcstalálkozó előtt. Miközben a tagállamok vezetői diplomáciai és katonai értelemben is igyekeznek felkészülni az kiszámíthatatlan amerikai elnökre, a színfalak mögött egy drámai, történelmi léptékű doktrínacsere zajlik.

Odrobina Kristóf
2026. 07. 05. 5:50
A Trump-faktort senki sem tudja kikerülni a NATO-ban
A Trump-faktort senki sem tudja kikerülni a NATO-ban Fotó: NICOLAS TUCAT Forrás: AFP
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Friedrich Merz német kancellár rendesen vakarhatja a fejét a NATO közelgő problémái miatt (Fotó: KAY NIETFELD / DPA)
Friedrich Merz német kancellár rendesen vakarhatja a fejét a NATO közelgő problémái miatt (Fotó: KAY NIETFELD / DPA)

Magyarország és a katonai láncreakció

A Pentagon által tervezett csapatkivonások és technológiai űr azonnali és brutális nyomást helyez Európa nagyhatalmaira, különösen Németországra, de a láncreakció a Kárpát-medencét és Magyarországot is eléri.

Mivel az amerikai haderőcsökkentés miatt hatalmas lyukak keletkeznek a kontinens védelmi rendszerében, az európai államoknak rohamtempóban, saját forrásból kell feltölteniük a NATO új védelmi modelljét.

A katonai tervezők szerint Európának sürgősen saját üzemanyag-utántöltő repülőgépeket, nehéz drónrendszereket és csúcstechnológiás légvédelmi fegyvereket kell hadrendbe állítania, hogy pótolni tudják a távozó amerikai egységeket. Ha az amerikai katonák és haditechnikai eszközök gyorsabban és nagyobb számban távoznak, mint ahogyan azt az európai ipar pótolni képes, az olyan biztonsági vákuumot teremthet Közép-Európában, amelyre a hidegháború lezárása óta nem volt példa.

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