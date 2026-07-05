A Trump-faktortól retteg a NATO, Magyarországot is súlyosan érinti a közelgő hadrendi változás

Magyarország és a katonai láncreakció
A Pentagon által tervezett csapatkivonások és technológiai űr azonnali és brutális nyomást helyez Európa nagyhatalmaira, különösen Németországra, de a láncreakció a Kárpát-medencét és Magyarországot is eléri.
Mivel az amerikai haderőcsökkentés miatt hatalmas lyukak keletkeznek a kontinens védelmi rendszerében, az európai államoknak rohamtempóban, saját forrásból kell feltölteniük a NATO új védelmi modelljét.
A katonai tervezők szerint Európának sürgősen saját üzemanyag-utántöltő repülőgépeket, nehéz drónrendszereket és csúcstechnológiás légvédelmi fegyvereket kell hadrendbe állítania, hogy pótolni tudják a távozó amerikai egységeket. Ha az amerikai katonák és haditechnikai eszközök gyorsabban és nagyobb számban távoznak, mint ahogyan azt az európai ipar pótolni képes, az olyan biztonsági vákuumot teremthet Közép-Európában, amelyre a hidegháború lezárása óta nem volt példa.
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