A Trump-faktortól retteg a NATO, Magyarországot is súlyosan érinti a közelgő hadrendi változás

Friedrich Merz német kancellár rendesen vakarhatja a fejét a NATO közelgő problémái miatt (Fotó: KAY NIETFELD / DPA)

Magyarország és a katonai láncreakció

A Pentagon által tervezett csapatkivonások és technológiai űr azonnali és brutális nyomást helyez Európa nagyhatalmaira, különösen Németországra, de a láncreakció a Kárpát-medencét és Magyarországot is eléri.

Mivel az amerikai haderőcsökkentés miatt hatalmas lyukak keletkeznek a kontinens védelmi rendszerében, az európai államoknak rohamtempóban, saját forrásból kell feltölteniük a NATO új védelmi modelljét.

A katonai tervezők szerint Európának sürgősen saját üzemanyag-utántöltő repülőgépeket, nehéz drónrendszereket és csúcstechnológiás légvédelmi fegyvereket kell hadrendbe állítania, hogy pótolni tudják a távozó amerikai egységeket. Ha az amerikai katonák és haditechnikai eszközök gyorsabban és nagyobb számban távoznak, mint ahogyan azt az európai ipar pótolni képes, az olyan biztonsági vákuumot teremthet Közép-Európában, amelyre a hidegháború lezárása óta nem volt példa.