Rendkívüli

Argentína negyedszer vagy Spanyolország másodszor? Messi mennybe mehet New Yorkban - ÉLŐ

RómaOlaszországtüntetés

Rómában tüntettek a rendfenntartók

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Szombaton az olasz fegyveres erők és biztonsági szolgálatok mintegy 6000 tagja vonult át Rómán, magasabb fizetéseket, jobb nyugdíjakat és erősebb munkahelyi védelmet követelve.

Magyar Nemzet
2026. 07. 19. 20:19
Illusztráció Fotó: MICHAEL NGUYEN Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Dani Áron
idezojelekmcc

A fürdővízzel a gyereket is

Dani Áron avatarja

A kultúrharc folyamatos, épp csak a mértéke, a tónusa változik, ennek a folyamatos hullámzásának pedig látványosan új lendületet adott a Tisza április győzelme.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.