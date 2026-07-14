Ez minden utazót érint: teljesen megváltoznak a repülési szabályok az EU-ban – mutatjuk, ki jár jól és ki veszít

Az utasok jogait rendbe tették Brüsszelben, de a légitársaságoknak még így is hagytak kiskapukat (Fotó: ELVIS TAKAHASHI MANTELLO / Middle East Images)

Egységes kézipoggyász szabályok a fapados járatokon

A foglalási folyamat során megjelenő áraknak kötelezően tartalmazniuk kell egy standard méretű kézipoggyászt (például egy gurulós bőröndöt) és egy személyes tárgyat (hátizsákot, retikült). A Deutsche Welle összefoglalója szerint az utazáskereső oldalaknak és a légitársaságoknak a kezdetektől a valós, mindent magában foglaló árat kell mutatniuk, így a fogyasztók könnyebben összehasonlíthatják az ajánlatokat, és megszűnik a rejtett költségek gyakorlata.

Bár az uniós szervek sikerként tálalják a megállapodást, fogyasztóvédelmi szervezetek és jogi szakértők rámutatnak a reform gyenge pontjaira és a komoly visszalépésekre is. A legnagyobb csalódást az okozza, hogy a kártérítések fix összegei 2004 óta nem változtak. Az Európai Unió megtartotta a jól ismert sávokat:

1500 km alatti járatoknál: 250 euró

1500 és 3500 km között: 400 euró

3500 km felett: 600 euró

Tekintve az elmúlt két évtized inflációját, ezek az összegek ma reálértéken sokkal kevesebbet érnek, mint a törvény megalkotásakor. A fogyasztóközpontú BEUC elemzése szerint elszalasztott lehetőség, hogy nem igazították az összegeket a jelenlegi gazdasági realitáshoz.

Vegyes érzelmekkel fogadták az utasok az új uniós csomagot (Fotó: MOUNEB TAIM / ANADOLU)

Táguló kiskapuk a légitársaságoknak

Bár a háromórás késési küszöböt sikerült megvédeni a légitársaságok lobbijával szemben, a vállalatok kaptak egy másik menekülőutat. Pontosították és bizonyos szempontból kiterjesztették a „rendkívüli körülmények” fogalmát. Az új szabályok szerint a légitársaság mentesül a fizetési kötelezettség alól, ha a késést rendbontó utasok, természeti katasztrófák, kedvezőtlen időjárás vagy a repülőtéri földi kiszolgálók, irányítótornyok sztrájkja okozza. Mivel a földi kiszolgálás akadozása mindennapos, a légitársaságok könnyebben háríthatják át a felelősséget.