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Ez minden utazót érint: teljesen megváltoznak a repülési szabályok az EU-ban – mutatjuk, ki jár jól és ki veszít

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Több mint húsz év után teljesen megújulnak az Európai Unió légi utasjogai. Az Európai Parlament és az EU Tanácsa által elfogadott történelmi reformcsomag alapjaiban alakítja át a repülést. Míg a családok és a fogyatékkal élők komoly kedvezményeknek örülhetnek, és a jegyárak is átláthatóbbá válnak, addig a légitársaságok kibúvói és a pénzünk reálértékének csökkenése miatt sokan csalódni fognak. Íme a részletek, amelyek minden utazót érintenek.

Odrobina Kristóf
2026. 07. 14. 6:29
Az utasok és a légitársaságok is vegyes érzelmekkel fogadják az új uniós szabályozást
Az utasok és a légitársaságok is vegyes érzelmekkel fogadják az új uniós szabályozást Fotó: MICHAELA STACHE Forrás: AFP
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Az utasok jogait rendbe tették Brüsszelben, de a légitársaságoknak még így is hagytak kiskapukat (Fotó: ELVIS TAKAHASHI MANTELLO / Middle East Images)
Az utasok jogait rendbe tették Brüsszelben, de a légitársaságoknak még így is hagytak kiskapukat (Fotó: ELVIS TAKAHASHI MANTELLO / Middle East Images)

Egységes kézipoggyász szabályok a fapados járatokon

A foglalási folyamat során megjelenő áraknak kötelezően tartalmazniuk kell egy standard méretű kézipoggyászt (például egy gurulós bőröndöt) és egy személyes tárgyat (hátizsákot, retikült). A Deutsche Welle összefoglalója szerint az utazáskereső oldalaknak és a légitársaságoknak a kezdetektől a valós, mindent magában foglaló árat kell mutatniuk, így a fogyasztók könnyebben összehasonlíthatják az ajánlatokat, és megszűnik a rejtett költségek gyakorlata.

Bár az uniós szervek sikerként tálalják a megállapodást, fogyasztóvédelmi szervezetek és jogi szakértők rámutatnak a reform gyenge pontjaira és a komoly visszalépésekre is. A legnagyobb csalódást az okozza, hogy a kártérítések fix összegei 2004 óta nem változtak. Az Európai Unió megtartotta a jól ismert sávokat:

  • 1500 km alatti járatoknál: 250 euró
  • 1500 és 3500 km között: 400 euró
  • 3500 km felett: 600 euró

Tekintve az elmúlt két évtized inflációját, ezek az összegek ma reálértéken sokkal kevesebbet érnek, mint a törvény megalkotásakor. A fogyasztóközpontú BEUC elemzése szerint elszalasztott lehetőség, hogy nem igazították az összegeket a jelenlegi gazdasági realitáshoz.

Vegyes érzelmekkel fogadták az utasok az új uniós csomagot (Fotó: MOUNEB TAIM / ANADOLU)
Vegyes érzelmekkel fogadták az utasok az új uniós csomagot (Fotó: MOUNEB TAIM / ANADOLU)

Táguló kiskapuk a légitársaságoknak

Bár a háromórás késési küszöböt sikerült megvédeni a légitársaságok lobbijával szemben, a vállalatok kaptak egy másik menekülőutat. Pontosították és bizonyos szempontból kiterjesztették a „rendkívüli körülmények” fogalmát. Az új szabályok szerint a légitársaság mentesül a fizetési kötelezettség alól, ha a késést rendbontó utasok, természeti katasztrófák, kedvezőtlen időjárás vagy a repülőtéri földi kiszolgálók, irányítótornyok sztrájkja okozza. Mivel a földi kiszolgálás akadozása mindennapos, a légitársaságok könnyebben háríthatják át a felelősséget.

Hogy ne csak a rossz hírekről essék szó, az adminisztráció terén komoly szigorítások jönnek, amelyek tisztább helyzetet teremtenek a vitás esetekben:

  • A járat törlése vagy késése után a légitársaságnak 96 órán belül elektronikus úton értesítenie kell az utast a jogairól és a kártérítési lehetőségekről.
  • Az utasoknak a repüléstől számítva pontosan 9 hónapjuk lesz arra, hogy benyújtsák a kártérítési igényüket.
  • Miután az igény beérkezett, a légitársaságnak 30 naptári napon belül ki kell fizetnie a pénzt, vagy jogilag részletesen meg kell indokolnia az elutasítást.

Szintén pozitív változás, hogy eltörlik az úgynevezett "no-show" szabályt. Ha valaki lekési a gyűjtőjegyén szereplő odafele utat, a légitársaság nem törölheti automatikusan a visszaútra szóló jegyét, és nem számolhat fel érte extra büntetést.

AMSTERDAM, NETHERLANDS - APRIL 23: Crowds of passengers gathered at passport control areas at Amsterdam Airport Schiphol following the introduction of a new European digital border control system in Amsterdam, Netherlands on April 23, 2026. Travelers experienced long queues and slower processing times as authorities implemented the updated system across EU entry points, with delays expected to increase significantly during the upcoming holiday season. Mouneb Taim / Anadolu (Photo by Mouneb Taim / Anadolu via AFP)
Fotó: MOUNEB TAIM / ANADOLU

Megszületett a népítélet az új uniós légi utasjogi csomagról

Ha erősen átlagolni szeretnénk az uniós polgárok véleményét az uniós szabályreformról, akkor valami olyasmi képet kapnánk, hogy az  egyértelműen kétarcú. Igazságosabb és emberibb környezetet teremt ugyan a családoknak és a fogyatékkal élőknek, miközben letöri a fapados cégek manipulatív árazási stratégiáit, ugyanakkor a kártérítési összegek inflációs vesztesége és a felelősség alóli kibúvók pontosítása miatt a tömegközlekedésként repülő átlagos utasok sok esetben kevesebb tényleges pénzügyi védelemhez jutnak majd, mint korábban.

Mindenestre a szabályok elfogadása megtörtént, a repülőtereken és a foglalási rendszerekben tapasztalható átállásra azonban még várnunk kell a hivatalos hatálybalépésig.

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Hogy a felszínen mi folyik, mi árad, azt látom. Mert a felszín fecseg. Nagyjából úgy, ahogyan az óvodában szokás, a középső csoportban. A parlamentben megy a cirkusz, a fejhangon kiabálás. Maciva. Magyar Cirkusz és Varieté.

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