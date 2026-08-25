Borítókép: Migránsok Ceután (Fotó: AFP)
Ceuta: egy hónap lemaradással, de Sánchez összehívja a Nemzetbiztonsági Tanácsot
Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök kedden összehívja az ország Nemzetbiztonsági Tanácsát a ceutai migrációs válság miatt. 26 nappal azután, hogy több tízezer ember kelt át Marokkóból, és rohamozta meg a spanyol autonóm várost.
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