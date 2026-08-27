Megtalálhatták a módszert az egyik legveszélyesebb agydaganat eltávolítására

Bár a humán klinikai tesztek megkezdéséig még további biztonsági ellenőrzésekre van szükség, a kutatók szerint ez a technológia jelentheti az első valódi esélyt arra, hogy a glioblasztómát a jövőben ne halálos ítéletként, hanem egy sikeresen operálható és gyógyítható betegségként kezeljük.