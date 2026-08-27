Bár a humán klinikai tesztek megkezdéséig még további biztonsági ellenőrzésekre van szükség, a kutatók szerint ez a technológia jelentheti az első valódi esélyt arra, hogy a glioblasztómát a jövőben ne halálos ítéletként, hanem egy sikeresen operálható és gyógyítható betegségként kezeljük.
Megtalálhatták a módszert az egyik legveszélyesebb agydaganat eltávolítására
Áttörést értek el a nanomedicina kutatói a legagresszívebb agydaganat, a glioblasztóma kezelésében. A Science Translational Medicine folyóiratban megjelent tanulmány szerint egy olyan intelligens, atomi szinten tervezett nanorészecskét fejlesztettek ki, amely a műtét során képes „megvilágítani” a rejtőzködő rákos sejteket, majd a beavatkozás után célzottan elpusztítani a mikroszkopikus maradványokat.
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