Benjamin NetanjahuIránJair Netanjahu

Kiderült, Netanjahu melyik fiát akarta meggyilkoltatni Irán

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Egy amerikai tisztviselő szerint az iráni megbízásból működő sejt hónapokon át figyelte Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök fiát. Az izraeli hírszerzés leplezte le a tervet, Jair Netanjahut pedig azonnal hazarendelték Izraelbe.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 08. 26. 19:57
Benjamin Netanjahu Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Forrás: AFP
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Ahogy arról a napokban lapunk is beszámolt, az izraeli miniszterelnök egy interjúban beszélt arról, hogy meg akarják ölni az egyik fiát. 

Ez valami egészen hihetetlen… Irán az egyik fiamat vette célba. Irán megpróbálta megölni, meggyilkolni az egyik fiamat

– mondta Netanjahu a 14-es csatornának adott telefoninterjúban, anélkül, hogy megmondta volna, melyik fia volt a célpont, vagy további részleteket közölt volna. Az izraeli média megjegyezte, hogy az ügy hónapok óta cenzúra alatt állt, és a merénylet tervéről az izraeli biztonsági szervek is hónapok óta tudtak.

Borítókép: Bejamin Netanjahu (Fotó: AFP)

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