Kiderült, Netanjahu melyik fiát akarta meggyilkoltatni Irán

Ahogy arról a napokban lapunk is beszámolt, az izraeli miniszterelnök egy interjúban beszélt arról, hogy meg akarják ölni az egyik fiát.

Ez valami egészen hihetetlen… Irán az egyik fiamat vette célba. Irán megpróbálta megölni, meggyilkolni az egyik fiamat

– mondta Netanjahu a 14-es csatornának adott telefoninterjúban, anélkül, hogy megmondta volna, melyik fia volt a célpont, vagy további részleteket közölt volna. Az izraeli média megjegyezte, hogy az ügy hónapok óta cenzúra alatt állt, és a merénylet tervéről az izraeli biztonsági szervek is hónapok óta tudtak.

Borítókép: Bejamin Netanjahu (Fotó: AFP)