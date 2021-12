Legendás dzsesszdalok, kortárs zenék a Várkert Bazárban

Advent második vasárnapján, december 5-én 19 órakor a Modern Art Orchestra ad koncertet a Várkert Bazárban. Az esten közreműködik az angyali hangú Pocsai Kriszta, aki a leghitelesebben tudja tolmácsolni Ella Fitzgeraldot a hazai énekesnők közül. Harcsa Veronika különleges hangzásvilága pedig olyan kortárs darabokban egészül ki a Modern Art Orchestra válogatott hangszeres csapatának játékával, mint Fekete-Kovács Kornél Foundations című lemezének darabja vagy egy kortárs megzenésítésben elhangzó Ady-vers.

Pocsai Krisztina. Fotó: Stépán Virág

A Modern Art Orchestra nemzetközi viszonylatban is az egyik legjobb és legeredetibb big band, amelyet az elmúlt tíz-tizenöt évben hallottam – írja róluk Pallai Péter szakíró. Az együttes tizenöt éves fennállása óta zenei műhelyként is működik, akadémiai szintű zenészei közül többen zeneszerzéssel is foglalkoznak.

A főként kortárs repertoárral dolgozó társulat ezen az estén a saját zenekari tagjainak válogatott darabjait is elhozza a közönségnek. Hiszen kiemelkedően fontos számukra, hogy a kortárs zenét felszabadítsák a sztereotipizált megítélés alól, és megmutassák a hallgatóságnak a jelenleg alkotó komponisták befogadható és szerethető műveit, valamint a hazai hangszeres zene kimagasló minőségét.

Borítókép: A Modern Art Orchestra zenekar (Fotó: Birtalan Zsolt)