Egy rocklegenda memoárja

Nincs alcím, egyéb magyarázat, csak egy név és egy ember: Rudán Joe. A magyar rock és heavy metal klasszikus bandái­ban énekelt (Coda, Pokolgép, P. Mobil, Mobilmánia, Dinamit), így Rudán Joe a magyar rocktörténet egyik nagy alakjának számít – akár a Coda dallamosabb Led Zeppelin-dalaiért szeretjük vagy a Pokolgép Adj új erőt című albumának viharos, harsány metálhangjáért.

Az énekes hatvan felé közeledve arra gondolt, hogy könyvet ír az életútjáról, és Szentesi Zöldi László újságírót kérte fel a feladatra. Utóbbival először 1997-ben találkozott, a P. Mobil erdélyi turnéján (Szentesi Zöldi a Duna TV szerkesztőjeként segített a zenekarnak a Babba Mária-klip forgatásában). Erről az első találkozóról a könyvbemutatón felelevenítettek egy humoros epizódot, amikor a Királyhágónál megálltak enni. Szentesi Zöldi azt ajánlotta a zenekarnak, hogy próbálják ki a miccset (afféle román csevapcsicsát), aminek ételmérgezés lett a vége. – A kajaajánlás rossz volt, de a barátság megmaradt – mondta nevetve Szentesi Zöldi László.

A könyvet négy évvel ezelőtt kezdték el készíteni, nagyjából húsz órányi hangfelvételből dolgozott az író, a régi események rekonstrukciójához kapóra jöttek Rudán naptárai és noteszei is.

– Joe-val hosszú zenei pályafutása alatt könyvért kiáltó dolgok történtek meg. No meg remek énekes és remek ember. Ez a két dolog bőségesen elég egy könyvhöz. Ha színpadon van, érezzük a karizmáját és a jelenvalóságát. A célunk az volt, hogy nyílt, szókimondó könyv szülessen, a nyers őszinteségét emelném ki. A rocktörténeti kiadványok többségének az a gyermekbetegsége, hogy nem őszinték, főleg azon zenészeké, akiket egy egész ország ismer. A másik a szemérmetlen kitárulkozás, sok olyan történet van bennük, melyeket nem biztos, hogy az olvasók elé kell tárni – mondta Szentesi Zöldi László, majd hozzátette, hogy akit Rudán Joe zenekarai érdekelnek, azoknak ez kötelező olvasmány.

Rocktörténeti könyvet írni veszélyes műfaj Magyarországon – még memoárt is –, hisz a „szakma” sértődékeny. Rudán Joe erről azt mondta: próbálta megtalálni a középutat, ezért senkiről sem szedi le a keresztvizet, ám elmondja másokról alkotott benyomásait, véleményét, és „ha eltűnt a pénz, akkor eltűnt a pénz, ez tény, ezt le kellett írni”.

Életrajzi könyvéből többek között megtudhatjuk, hogyan győzte le az énekes az alkoholizmusát, hogyan kezdett bele oldtimer, autórestauráló hobbijába, no meg a turnék és minden egyes zenekarának a kulisszatitkait is. Ízelítőül Rudán Joe elmesélte, hogyan úszta meg a katonai szolgálatot: szerzett egy Beteg elme című könyvet, melyben részletesen leírták a skizofrénia és egyéb mentális betegségek tüneteit, az orvosok előtt ezeket produkálta, majd dühromot színlelt, olyannyira sikeresen, hogy kórházban ébredt fel. Papíron idegbetegként tartották számon, ezért mikor bevonult Bajára, az orvosi vizsgálatkor közölték vele, hogy sajnos nem felelt meg, ő pedig sajnálkozva kirohant, és már utazott is fel Pestre egy Scorpions-koncertre.

– Rudán Joe híd több rocknemzedék között. Fiatalként még játszhatott az idősebb nemzedékkel, akik közül sokan eltávoztak közülünk az utóbbi időben, a fiatalabb nemzedékkel pedig már idősebb zenészként. Amikor Joe az 1990-es évek elején bekerült az országos vérkeringésbe, már elkezdődött a rockzene alászállása. Ilyen körülmények között saját tudása és jogán érte el, amit elért – mondta Szentesi Zöldi László.

Rudán Joe életrajzi könyve (keménykötésben, 380 oldallal, 40 oldalon képekkel) nem kerül könyvhálózati forgalomba, internetes oldalakon, koncerteken, egyes hangszerboltokban lehet megvásárolni (az énekestől is meg lehet rendelni, mint a bemutatón mondta, kérésre dedikáltan postázza). A kiadvány mellett megjelent Rudán Joe Feketén fehéren című új lemeze is, melyen 12 új dal és hat feldolgozás található.

Borítókép: Rudán Joe és Szentesi Zöldi László a könyvbemutatón (Fotó: Mirkó István)