Kalandok az Appennini-félszigeten

A sorozat Gabriele Muccino A legszebb évek című 2020-as romantikus drámájával indul, amely a 80-as évektől követi egy római baráti társaság sorsának, kapcsolatainak fordulatait. A Nemzeti Filmszínház tizenkét vetítésből álló sorozatának filmjeiben hangsúlyos szerephez jut Róma és környéke, Toscana, Emilia-Romagna és Abruzzó, de ellátogathatunk délre, Campaniába, Basilicatába, Pugliába és Szicíliába is. A válogatást több évforduló is alakította. Pasolini születésének századik évfordulója alkalmából kerül például műsorra a Mamma Róma, Anna Magnani főszereplésével. Monica Vittit, aki tavaly novemberben töltötte be 90. évét, első nagy sikerével, A kaland című Antonioni-filmmel ünnepelik. A tavaly elhunyt Lina Wertmüllertől, az első Oscar-jelölt rendezőnőtől pedig Baziliszkuszok című filmjével búcsúznak. A klasszikusok mellett több vadonatúj alkotást is bemutatnak. A tavasz folyamán két nagyszerű olasz rendező is az Uránia vendége lesz: Paolo Genovese és Alberto Rizzi. Paolo Genovese új romantikus filmje, a hosszú távú párkapcsolatok hőseiről szóló Szuperhősök, amelyet premier előtti vetítésen mutatnak be, ahol a rendezővel is találkozhat a közönség. Májusban Toscanába visz az út: Paolo Virzì 1997-es kultfilmje, a Piero világa a földközi-tengeri kikötővárost, Livornót idézi meg a rendező ifjúkori élményei alapján. Két film erejéig a szomszédos tartomány, Emilia-Romagna és a Pó-síkság tájai is képbe kerülnek: a Csak az elevenek halnak című komédia egy újrakezdés története. Rendezője, Alberto Rizzi személyesen is jelen lesz a budapesti vetítésen. Giorgio Diritti El akartam rejtőzni című többszörös díjnyertes életrajzi filmje a különc naiv festő, Antonio Ligabue életét meséli el látványos felvételekkel, Elio Germano főszereplésével. A visszaadott lány című film Giuseppe Bonito rendezése, amely egy családjától kiskorában elszakított kamaszlány visszailleszkedési drámáját meséli el. A sorozat utolsó előadásain Dél-Olaszország vidékein kalandozhatunk. Puglia a helyszíne az Utálom a nyarat című fergeteges Massimo Venier-komédiának, Aldóval, Giovannival és Giacomóval a főszerepekben. Az út Campaniában ér véget egy ízig-vérig nápolyi kosztümös darabbal, a nápolyi származású Mario Martone Itt én nevetek című filmjével. Az alkotás a város XIX–XX. század fordulóján élt nagy komikusának, a dinasztiaalapító Eduardo Scarpettának állít emléket, egy mai nápolyi világsztárral, Toni Servillóval a főszerepben. Az Itáliai utazás-sorozat a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg, a filmeket kivétel nélkül eredeti nyelven, magyar felirattal vetítik.

Borítókép: Jelenet A legszebb évek című filmből (Fotó: Andrea Miconi)