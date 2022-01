Oscar-díjas komponista a Bartók Világverseny zsűrielnöke

A hatéves ciklusokban megvalósuló, tízezer euró összdíjazású Bartók Világverseny idei, zeneszerző fordulójára negyven év alatti komponisták jelentkezhetnek augusztus 23-ig, a részletes versenykiírás a Bartók Világverseny honlapján már elérhető – közölte lapunkkal a Zeneakadémia. Mint írják, a beküldött művek közül kerül majd ki az egyik kötelező darab a Bartók Világverseny következő hangszeres fordulójára, a hegedűsök 2023-as megmérettetésére.

A nyertes kompozíciók első alkalommal 2022. november 26-án, a díjkiosztó gálakoncerten hangzanak el a Zeneakadémia Solti Termében.

Az előválogató testületben Fekete Gyula, a Zeneakadémia tanszékvezetője és rektorhelyettese, a zeneszerző fordulók művészeti vezetője mellett az intézmény neves tanárai ülnek majd. Az általuk továbbjuttatott művekről rangos nemzetközi zsűri dönt majd, amelynek elnöke John Corigliano. Az ötszörös Grammy-díjas alkotó A vörös hegedű című Francois Girard-film zenéjéért 1999-ben Oscar-díjat vehetett át, az anyagból néhány évvel később hegedűversenyt is írt. Műveinek száma meghaladja a százat, köztük van három szimfónia, nyolc versenymű, valamint a Metropolitan Opera megbízásából készült Versailles kísértetei című opera. A zeneszerző továbbá számos kórus-, kamara-, dal- és szimfonikus művet is jegyez, emellett a Juilliard School tanára és a City University of New York részeként működő Lehman College professzora.

Idén is a zsűriben foglal helyet Unsuk Chin, a Németországban élő, elismert dél-koreai komponista, Chaya Czernowin izraeli–amerikai zeneszerző, valamint Fekete Gyula. Mellettük a grémium tagja lesz még az orosz Kuzma Bodrov zeneszerző-zongoraművész és Baráti Kristóf világhírű magyar hegedűművész is.

A Bartók Béla születésének százharmincötödik évfordulóján, 2017-ben útjára indult világverseny sajátossága, hogy a Bartók életmű legjellemzőbb vonulataira: a hegedűre, a zongorára és a kamarazenére, valamint a zeneszerzésre épülve teljesedik ki az egymást követő években. A hangszeres versenyek közötti, páros években a Zeneakadémia zeneszerzőversenyt rendez, és az itt díjazott művek közül választja ki a zsűri azt, amelyik bekerül a következő hangszeres verseny repertoárjába.

Borítókép: John Corigliano zeneszerző (Fotó: Jim Cooper)