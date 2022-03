„A vita addig jó, amíg értelmes”

Az interjúban részletesen kifejti a nemzeti kultúra fogalmát. – Az LMBTQ-woke-őrület identitáspolitikai zakkanás. Az identitáspolitikai állítások nem vitaképesek. Nem vitathatom, ha te férfiként nőnek érzed magad, mert ezzel a létedet vonom kétségbe. Ezért nekünk más esélyünk nincs ezzel a bolondériával szemben, csak az, hogy a nemzeti kulturális identitásunkat erősítjük – mondja, majd így folytatja: – Számunkra az a kihívás, hogy tudunk-e magyarul nézni a világra. A legnagyobbjaink tudtak. Nem lehetetlen mutatvány. Többleterőt igényel, mert nem a könnyebb ellenállás irányába mozdulsz el, de legalább a halálos ágyadon választ tudsz adni arra a kérdésre, hogy ki voltál te, mit hagytál örökül az utánad jövőkre.

Demeter Szilárd szerint nem lenne elég tér felsorolni, mi mindenben támogatja a kormány a kultúrát. Mint rámutat, a Magyar Zene Háza talán az egyik legjobb szimbóluma a polgári kultúrpolitikának.

A 2022-es költségvetésben a kulturális tevékenységekre és szolgáltatásokra nagyjából több mint 300 milliárd forintot terveztek be, ha ehhez még az önkormányzatokat is hozzávesszük, akkor közel 489 milliárd forintról beszélünk! Most körülbelül a tízszerese jut a kultúrára, mint a 2010-es kormányfordulón.

– A balliberális oldal második-harmadik vonala titokban elmondja, hogy életükben nem jutottak ennyi támogatáshoz, mert amikor az „övéik” voltak a húsosfazék mellett, akkor érdekes módon csak kevés kiváltságosnak jutott – és valahogy mindig ugyanannak a körnek – mondja a PIM főigazgatója, aki stratégiailag is veszélyesnek tartja, ha egyoldalú a döntéshozatal, egyszerűen egydimenzióssá válik a kultúra és könnyen kibillenhet.

Demeter Szilárd úgy véli, ha április elején visszatérne az MSZP–SZDSZ-es korifeusok kora, akkor sem tudják lenullázni mindazt, amit a jobboldal felépített. Az a fura helyzet állt elő, hogy a szellemi innováció is a jobboldalon érhető tetten.

– A jobboldal intellektuálisan pezseg. Megindultunk, előremegyünk. Amit az újmarxisták akarnak, azt már láttuk, éltük a XX. században. Ezek ugyanazok. És fel fogják falni egymást is: ha a baloldal kerül kormányra, akkor az újbalosok ki fogják nyírni a régieket, mert eddig mindig ezt csinálták. Ott fog mellettem követ törni Hiller István is, aki régi vágású balos, még a hagyományos európai értékhorizonton belül értelmezi a dolgokat. És ez főbűn

– szögezi le Demeter Szilárd.

A teljes interjút ITT olvashatják.