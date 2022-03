Az előadás alapjául a hasonló című kötet szolgál, amely hatvan, olvasmányos stílusban írott életrajzon keresztül mutatja be azoknak a magyaroknak az életét, akik szembeszegültek a múlt század közepének totalitárius diktatúráival.

A vaskos kötet a Mandiner, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága (NEB) közös gondozásában jelent meg, a Mandineren több cikkben (például ebben és ebben) is foglalkoztak vele. Mint írják, a producer, Serfőző Krisztina korábban elmondta, mindenképpen a fiatalok felé szerették volna kinyitni ezeket a történeteket – ha nem is mind a hatvanat, de legalább hatot, ezért is volt izgalmas látni, mivé érett az elhatározás a díszbemutatón.

Az író, Szabó Borbála és a rendező, Seres Tamás úgy döntöttek, hogy

az iskolai és közéleti ünnepségeken megszokott hőspátosz helyett az emberire irányuljon a figyelem:

az alaptörténet szerint egy huszadik századi témájú szabadulószoba keretében ölti magára egy-egy hős szerepét egy középiskolai történelemtanár – Csuja Imre (aki Gérecz Attila költő-forradalmár bőrébe bújik) – és öt diákja: Böröndi Bence (Kiss Sándor „bibliás” politikus szerepében), Kopek Janka (Brusznyai Árpádné Honti Ilona forradalmár mártír-feleség), Márfi Márk (Richter Gedeon feltaláló, gyógyszergyáros), Sütő András (Oloffson Placid atya) és Trill Beatrix (Salkaházi Sára mártír szerzetes). Azt is megtudjuk, kit hogyan ért a vég: börtönben, akasztófán, a Duna jegében.

A szabadulószobás játék célja nagyon is komoly: „kiszabadulni a huszadik századból”

– (Kamarás Iván dörgő hangján tudatják a nézőkkel); a karakterek kiválasztása pedig leginkább a videójátékok világát idézi, izgalmas kontrasztban a hetven-nyolcvanéves díszletekkel.

„Ez csak játék” – mondattal nyugtatgatják magukat a szereplők, amikor magukra veszik az egyes hősök szerepeit, és szembesülnek a rájuk várakozó kihívásokkal – amelyek megrémisztik a puha huszonegyedik század gyermekeit. Mégis egyre inkább azonosulnak szerepükkel, ha úgy tetszik, hozzánemesednek azáltal, hogy felismerik a hősök döntésének mozgatórugóit, és magukévá teszik azt a korszellemmel teljesen ellentétes, furcsa logikát, hogy az ember saját önző keretei közül kilépve másokért vállal felelősséget.

A diákok generációja kap egy apró fricskát, csipkelődésük és a szerepkabát próbálgatása a darab elejébe csempész komikus pillanatokat, ám a megrázó pillanatok annál sűrűbbek voltak: a drámák nemcsak az egykori magyar hősök drámái, hanem az őket megszemélyesítő diákokéi is.

S ha a darab alkotói azt szerették volna üzenni ezzel, hogy bárkiből lehet hős, aki a sorsdöntő pillanatokban az erkölcsileg helyes döntést hozza, akkor bizony célba ért az üzenet

– vonja le a következtetést a Mandiner szerzője.

Borítókép: Jelenet az előadásból (Fotó: Mandiner/Ficsor Márton)