Komolyzenéből a popba

– Nagyon örülök, hogy nyertem, mert így került pont a történet végére – vallotta be Fóris Rita.

A pont természetesen nem a pályája, hanem A dal végére került. Mivel nyert, nem is annyira mondatvégi írásjel ez, inkább az i-re került fel ama pont. Úgy gondolom, egy keresztény énekesnek a közönség és a szakma visszajelzésén kívül fontos az isteni visszajelzés, ha van.

– A közönség válasza azt is mutatja, hogy Isten örül, megveregeti a vállamat

– mondta az előadó, akinek művészetét 2019-ben, a Szikra Fesztiválon elismerték, amikor családjával, amely egyúttal a zenekara, illetve szólóban, dicsőítő dal kategóriában nyert.

A keresztény rock vagy pop nálunk meglehetősen rétegműfaj, míg mondjuk az USA-ban önálló fesztiválokkal, rádió-, televízió- és internetes csatornákkal bír.

– Ezért jött létre a Szikra Akadémia – folytatta gondolatmenetemet Fóris Rita.

– Segíti elfogadtatni azt, ami odakint teljesen hétköznapi, nevezetesen, hogy vannak olyan dalok, amelyekkel Istent szólítjuk meg, amelyek róla szólnak.

Nem egyszerű a gospelszerző dolga, ugyanis döntenie kell: a hívőknek komponál, akik könnyedén befogadják dalát, vagy a nagyközönségnek, amely nehezebben.

– Ez az alfája és az ómegája mindennek, ezzel van tele a lelkem, a szívem. Mint a Biblia mondja: a szív teljességéből szól a száj. Nem tudok másról írni, tőle jöttem, hozzá megyek

– avatott be a muzsikus, majd elmondta: az Olyan széppel kizárólag azért nevezett A dalba, mert úgy véli, jómaga hidat képez a világi s a hívő emberek között.

– A Teremtő által teremtett világot dicsérem, azonban bárkinek elfogadható, befogadható módon.

Igyekszem nem ráerőltetni másokra az üzenetet, ugyanakkor minden megnyilvánulásommal hirdetem, kihez tartozom, kiről énekelek, hiszen meg vagyok ezzel bízva – szólt Fóris Rita hitvallása.

Mindezt „oly korban”, amikor nem a spiritualizmus felé illik nyitottnak lenni, hanem minden más felé, minden olyan felé, ami ellene mond a bibliai tanításnak.

– Éppen ezekben az időkben kell azt hirdetni, mi az igazi szeretet, mi a valódi igazság.

Ha mindössze egyetlen ember Istenhez fordulását érem el egy dallal, az is győzelem, bármilyen apró győzelem

– hangsúlyozta a zenész.

Fóris Rita életmódja, életvitele, életszemlélete követendő lehet a mai értékválsággal küzdő világban, hiszen házasságban él és három gyermek édesanyja.

– Ezek számomra mind értékek, és nem vagyok ezzel egyedül. Aki nem tartja értéknek, annak meg lehet mutatni, miért az. A dal színfalai mögött dolgozó stáb egyik tagja például a dalt hallva és a családomat megismerve megjegyezte: talán öregszem, de kezdem megérteni, mi az igazi érték.

Mit gondol, tisztelt olvasó, vajon a gyermekeinek nem kínos a kortársaik előtt, hogy vallásos családban élnek? A komponista megnyugtatott:

– Úgy tudom, nem igazán találkoztak ilyen reakciókkal, de még ha az első pillanatban cikiznék is őket, amint meglátják rajtuk, bennük az örömöt, amint csábítónak látják az életüket, akkor már irigylésre méltónak tartják.