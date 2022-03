Világhírű együttesek, zseniális szólisták, különleges bemutatók, igazi fesztiválhangulat országszerte

Bartók Béla alakja, kreativitása, szellemisége kiapadhatatlan inspirációt nyújt ma is. »Csak tiszta forrásból« – hangzik egyik legfontosabb gondolata, amely a 21. század emberének is rengeteget jelent. Miből merítünk? Mi az, ami meghatároz minket? Hogyan újulunk meg, hogyan lesz friss, érvényes, amit létrehozunk? Keresni a tiszta forrást, értelmezni és feldolgozni örökségünket, hozzáilleszteni jelenünket: egyre fontosabbá váló küldetés! A Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek keretében arra vállalkozunk, hogy megmutassuk, milyen lenyűgöző tehetséggel teszik ezt korunk legkiválóbb művészei számtalan műfajban, a komolyzenétől a jazzen, a képzőművészeten, a világ- és könnyűzenén át a táncművészetig

– mondta Káel Csaba, a fesztivált szervező Müpa vezérigazgatója Bartók Béla 141. születésnapján, kiemelve, hogy a világhírű zeneszerzőnk nevét viselő összművészeti fesztivál idén Budapest mellett az ország több nagyvárosában is színes programkínálattal várja a látogatókat.

A fesztivál keretében kerül sor Eötvös Péter 13. operájának magyarországi bemutatójára: a világhírű norvég író, Jon Fosse Trilógiájának első részére épülő, Sleepless című művet koncertszerű előadásban, a szerző vezényletével a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben láthatja a közönség. Frenák Pál Kossuth-díjas koreográfus és társulata Secret Off_Man címmel készül premierre, a Bartók Tavaszon mutatja be új előadását a cirque danse műfaját megteremtő, Vági Bence rendező-koreográfus vezette Recirquel, de a Boban Markovic Orkestar és a Székesfehérvári Balett Színház közös táncszínházi produkciója is felejthetetlen pillanatokat ígér. A Magyar Állami Népi Együttes húsvét ünnepéhez illeszkedő, minden korosztálynak élményt nyújtó táncjátéka a Kárpát-medence egymástól távol eső vidékeinek ősi, paraszti népszokásaira és énekeire épül.

Eötvös Péter 13. operájának magyarországi bemutatójára is sor kerül Fotó: Csibi Szilvia

David Fray zongoraművész a Liszt Ferenc Kamarazenekarral, Várdai Istvánnal és Baráti Kristóffal áll színpadra, Várjon Dénes és a Concerto Budapest két koncerttel és kivételes Bartók-programmal örvendezteti meg a hallgatóságot, Villányi Dániel zongoraművész Bach, Bartók és Prokofjev remekműveit szólaltatja meg a fesztiválon. A New York-i Metropolitan Opera egyik legfényesebb csillaga, a 2019-ben az év énekesének választott kontratenor, Anthony Roth Costanzo a Vashegyi György vezette Orfeo Zenekar kíséretében Händel-áriákkal kápráztatja el a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem közönségét.

A kortárs jazz legendája, Branford Marsalis kvartettjével érkezik a fesztiválra, ahol egy új, kifejezetten a Müpa felkérésére született, magyar népzenei ihletésű darabot is hallhat tőle a Bartók Tavasz közönsége. A kiváló amerikai zeneszerző-muzsikus, Uri Caine Bartók Project című koncertje többek közt azért is lesz különleges, mert a hazai jazzélet olyan kiválóságai is színpadra lépnek az esten, mint Lukács Miklós, Várallyay Petra és Szandai Mátyás. Nemcsak a világ- és népzene, de a kortárs balett és a néptánc szerelmeseinek is emlékezetes pillanatokat tartogat a Tiszta forrás című összművészeti produkció hazai bemutatója. Bartók magyar és arab gyűjtését többek közt a kiváló magyar–marokkói énekesnő, Guessous Mesi, a Győri Balett és a Magyar Állami Népi Együttes tánckara és zenekara dolgozza fel – a nagy sikerű világpremiert követően a hazai közönség a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben láthatja az előadást április 8-án.

Uri Caine Bartók Project című koncertjében a hazai jazzélet kiválóságai is színpadra lépnek Fotó: Bartók Tavasz

A Bartók Tavasz keretében valósul meg a régió legizgalmasabb világzenei eseménysorozata, a Budapest Ritmo, amely április 7. és 10. között Budapest szívébe varázsolja szinte az egész világot, rengeteg zenei és filmes csemegét, szakmai programot, valamint többek közt olyan csodálatos fellépőket vonultatva fel, mint az izraeli–perzsa Liraz, a nyugat-afrikai Amadou & Mariam, a portugál fadoénekes, António Zambujo és az indonéz–holland–guineai–magyar fúziós jazzt játszó Boi Akih. Győrben, Miskolcon és Debrecenben pedig pezsgő fesztiválhangulattal és világzenei piknikkel várják a nézőket.

Idén a képzőművészet rajongóinak is a Bartók Tavasz lesz a kedvenc fesztiválja, hiszen Menny és pokol között: Hieronymus Bosch rejtélyes világa címmel április 9-én az eseménysorozat részeként nyílik meg Közép-Európa valaha volt legnagyobb Bosch-kiállítása a Szépművészeti Múzeumban, április 8-tól Kiterjesztett jelen: Az átmenetiség világállapotai című kiállítással gondolkodtatja el a látogatókat a Ludwig Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria április 12-én nyíló tárlatának középpontjában pedig a magyar art deco vizuális kultúrája, kiemelten a plakátművészet és a modern nagyvárosi élet áll.

Április végén és május elején Debrecen, Győr és Miskolc is gazdag programmal várja a fesztiválozókat:

érkezik a jazz kubai legendája, Arturo Sandoval, a briliáns mexikói tenor, Ramón Vargas, a nagyszerű hegedűművész, Maxim Vengerov, a vertikális tánc amerikai úttörői, a BANDALOOP, a világhírű zenész-komikus duó, Igudesman & Joo, a debreceni Kodály Filharmonikusokkal színpadra lépő Szergej Krilov, a hazai könnyűzenei színtér legizgalmasabb dalszerzői-énekesei, Ohnody, Дeva, Saya Noé és Drimba Cristina, a Győri Balett, a Szegedi Kortárs Balett, a Pécsi Balett és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes, a Ritmo Piknik keretében pedig többek közt Sena, a Bohemian Betyars, a Los Orangutanes, Paár Julcsi, a MORDÁI, a Dresch Mihály Ballance Trio, Napfonat és a Pannonia Allstars Ska Orchestra bűvöli majd el és perdíti táncra a közönséget.

Jelenet a Győri Balett GisL című előadásából Fotó: Kállai-Tóth Anett



Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek A világhírű magyar zeneszerző, Bartók Béla születésének 140. évfordulóján, 2021 tavaszán indult a Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek egyedülálló összművészeti eseménysorozat. A fesztiválprogram minden évben bepillantást enged Bartók lenyűgöző életművébe, ugyanakkor nem kizárólag a világhírű zeneszerző kompozícióit sorakoztatja fel, sokkal inkább Bartók szellemiségét, kreativitását, alkotói szemléletét kívánja megjeleníteni számtalan műfajban a kortárs komolyzenétől kezdve a világzenén, jazzen, táncművészeten és képzőművészeten át a könnyűzenéig, a hazai és nemzetközi művészeti élet legjobbjainak alkotásain keresztül. A programsorozat célja, hogy hazai és európai partnerintézményekkel együttműködve a következő években még vonzóbb célponttá tegye Magyarországot a nemzetközi kulturális turizmus számára. A Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek a Müpa szervezésében valósul meg, célja pedig, hogy meghatározó kulturális társintézmények részvételével, más nagyvárosok bevonásával fokozatosan országos – sőt országhatárokon átívelő, régiós beágyazottságú – eseménysorozattá váljon, és így a hazai és nemzetközi közönség minél színesebb, minél gazdagabb művészeti programmal találkozhasson.



Borítókép: Jelenet a Tiszta forrásból című előadásból (Fotó: Müpa/Csibi Szilvia)