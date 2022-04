Ők a Versünnep 2022 idei díjazottjai

Hatalmas sikerrel zárul a Nemzeti Színházban a Versünnep 2022 döntője. A gálaesttel összekötött eseményen Nemes Nagy Ágnes és Illyés Gyula költeményeit feldolgozó profi előadóművészeket láthatott és hallhatott a szakmai zsűri, hogy kiválasszák a legjobbak közül is a legjobbat.

Idén a Versünnep 2022 hatszázezer forintos fődíját Neumann Balázs és zenészbarátai vihették haza.

Az elismeréshez Párkányi Raab Péter szobrászművész Versünnep plasztikáját is megnyerte a formáció. Ahogy a Versünnep Alapítvány elnöke, Kolti Helga színművész fogalmazott, az idei gálán is csak nyertesek álltak a színpadon.

– Ezt mindig is hangsúlyozom, hogy a Versünnepen csak nyertesek vannak. Nagy boldogság, hogy két év után végre a magyar költészet napján tudtuk megtartani a Versünnep profi döntőjét, hiszen ez 2005 óta egy nívós eseménysorozat. Együtt ünnepelhettük az irodalmat, a költészetet. Ez különösen fontos, amikor olyan üzenetek vannak a tarsolyunkban, amiket át kell adnunk a vészterhes idők után és sajnos közben is. Drasztikus változás van a világban, nem tudjuk, mi felé haladunk. Ilyenkor az ilyen tehetséges művészek munkájára van szükségünk, hogy örök érvényű tartalmakkal adjanak erőt, hitet az embereknek. Vers nélkül lehet élni, de azt gondolom nem érdemes – mesélte Kolti Helga, aki hozzátette; az értékes pénzjutalmak az Emberi Erőforrások Minisztériumnak is köszönhetik a versenyzők.

A nívós szakmai zsűriben idén Rubold Ödön színművész, Weinberger Attila zenész, Géczy Dávid filmrendező, Lőrincz P. Gabriella költő, író és Kolti Helga színművész mellett Szűcs Nelli, a Nemzeti Színház Jászai Mari-díjas, érdemes és kiváló művésze foglalt helyett, aki maga is indult korábban a Versünnepen.

A zsűri Fotó: Gál Bereniké

– Az első Versünnepen vettem részt 2005-ben. Azért indultam el, mert volt bennem egy félsz, hogy nem tudok verset mondani. Ez a drukk odáig fajult, hogy végül második lettem. Akkor éreztem meg, hogy verssel is lehet ünnepelni, a mai napig a szívemben hordom ezt az emléket. Ma egy ünnep része lehettem, kaptam, tanultam! Friss vérrel, friss szempárokkal, ötletekkel gazdagodtam. Külön öröm volt nekem a megzenésített vers kategória indulóit látni és hallani, hogy a zenén keresztül milyen izgalmas megoldásokat alkalmaznak. Csodás, hogy ebben a fájdalmas világban is tudunk a kultúrával foglalkozni. Az ilyen nagyszerű események alkalmasak arra, hogy zsigerből üzenjünk, hogy – bármi rossz is legyen a világban – élnünk kell!

– mondta Szűcs Nelli.

Neumann Balázs és zenészbarátai vitték el a fődíjat Fotó: Gál Bereniké

Az ünnepi pillanatok visszanézhetők a Versünnep Alapítvány YouTube csatornáján és Facebook oldalán.

Díjazottak:

A Versünnep 2022 hatszázezer forintos fődíja: Neumann Balázs

A megzenésített vers kategória kétszázezer forintos fődíja: Oláh-Macsinka-Horányi-Borbély

Vers- és prózamondás kategória kétszázezer forintos fődíja: Lipics Franciska

20 órányi stúdiófelvétel, utómunkálatokkal különdíj: Létay Pongrác, Létay Bianka

Versünnep Alapítvány százezer forintos különdíja: Fülöp Kristóf

Ötvenezer forintos közönség díj: Povázsánszki Kőműves Noémi

Határtalan Hangok Alapítvány különdíja (irodalom): Povázsánszki Kőműves Noémi

Határtalan Hangok Alapítvány különdíja (zene): Lovászi Edina és zenekara

Bánffy György Kulturális Szalon különdíja: Ferenci Attila

Hungarikum Szövetség különdíja: Povázsánszki Kőműves Noémi

Pénzjutalom: Bartus Bertalan

Pénzjutalom: Árki Lili Katalin

A Versünnep Alapítvány különdíja képzőművészet kategóriában: Nagy Márta



Minden versenyző az Orpheus Kiadó értékes könyvcsomagjával lett gazdagabb.

Borítókép: Rubold Ödön színművész gratulál a díjazottaknak (Fotó: Gál Bereniké)