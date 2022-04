Pokol-purgatórium-paradicsom virágnyelven

Revelatio címmel Kruchió László viráginstallációiból nyílt kiállítás a monori Nagyboldogasszony templom plébániáján. Dante Isteni színjátékának ihletésére született, a pokol-purgatórium-paradicsom hármasságát bemutató, különleges hangulatú kiállítás a plébánia belső udvarán és a kerengőben április 24-ig látogatható napközben.

– Van, akinek éppen ez az imádságos forma a leginkább megfelelő: ránézni valamire, ami Istenre utal, és azon keresztül jutni az imádság legmélyebb fokára – fogalmazott megnyitó beszédében Paszternák Tamás. A Váci Egyházmegye pasztorális helynöke, korábbi monori plébános kiemelte, nem csak praktikus dolgok vannak a világon, hanem olyanok is, amelyeknek a szépsége által valamit megtapasztalunk az isteniből.

Paszternák Tamás felolvasta a nagyhétfői evangéliumot, amelyben Mária, Lázár testvére illatos olajjal keni meg Jézus lábát. – Az Isten iránti szeretet csodálatos, pazarló, nagylelkű megnyilvánulása ez. Tudjuk, hogy Istent mértéktelenül lehet szeretni. Isten iránti szeretetből alkot az, aki Isten titkát szeretné megmutatni és ezért napokig dolgozik, odaadással. A kiállítás a lelkünket is akarja művelni, gyógyítani – fogalmazott, majd arra kérte a szám számmal megjelent érdeklődőket, hogy szemlélődve, elcsendesedve, imádságos módon járják szó szerint körbe a kiállítást.

Az alkotó, Kruchió László – aki a tavalyi pápalátogatás virágcsokrait is készítette – a témaválasztás kapcsán úgy fogalmazott: az ember az élete során is megjárja a poklot, és ez a szomszédban dúló háború kapcsán most különösen aktuális.

A művész elmondta, hogy van egy Ukrajnából menekült alkalmazottja, akinek a háború előtt született gyermeke csak néhány napot élt, majd ezt követően, a legmélyebb anyai gyásza közepette az otthonát, szülőföldjét is el kellett hagynia. – Sajnos megtörténhetnek ilyen dolgok az életünkben, hívő emberek életében, mint ez az asszony – vont párhuzamot, majd úgy folytatta, hogy a meditációs kert gondolkodásra ébreszt, esélyt ad egy pillanatra megállítani az időt, kiszakadnunk a hétköznapokból, eljönni egy találkozásra a sok megpróbáltatás közepette.

Urr Zsolt Ipoly atya, a jelenlegi plébános emlékeztetett, két évvel ezelőtt Keresztinspirációk címmel már látható volt a plébánián egy kiállítás Kruchió László alkotásaiból, most pedig a járvány enyhülése adta lehetőséggel élve Dante Isteni színjátékának ihletésére a purgatórium és a paradicsom elevenedik meg a látogatók előtt virágnyelven.

A nyolcszögletű kerengőben a viráginstallációk között Dantétól, a Bibliából, és költőktől szerepelnek idézetek, amelyek segítik az átélést, az elmélyedést, az imát.