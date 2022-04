Világsiker: Ezüst Trófeát ért a Kárpát Rapszódia New Yorkban

A Kárpát Rapszódia a világ 42 országából, a legnagyobb televíziós társaságok által nevezett több száz alkotás közül az egyik fő kategóriában (Entertainment/Performing Arts Special, Szórakoztató Műsorok/Előadóművészeti műsorok) nyerte el a Silver Award-ot.

Itt látható egy részlet a filmből:

Ez egyúttal a Szabó Stein Imre–Keller András–Concerto Budapest filmes együttműködés második nagy nemzetközi sikere. Két éve a Velencei TV Fesztivál – Venice TV Awards 2020 –, a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál televíziós testvére Performing Arts – Előadóművészeti filmek kategóriájának szárnyas Arany Oroszlánnal díjazott győztese lett a kétórás, különleges koncertfilm, amely szintén a Mezzo TV-n debütált. A Concerto Budapest és a Kremerata Baltica, Keller András, Gidon Kremer nevével fémjelzett és Szabó Stein Imre által rendezett koncertfilm szintén látható a Mezzo TV-n.

A klasszikus szimfonikus, a magyar és a cigány nép- és a világzenét egyedülállóan ötvöző, szerény költségvetésű Kárpát Rapszódia olyan szuperprodukciókkal versenyzett a Fináléban, mint az Egyesült Államokbeli Capital Concerts által készített 2021 National Memorial Day Concert, a Done and Dusted által gyártott Mariah Carey’s Magical Christmas Special, vagy a Radio y Televisión Argentina S.E. Maradona: Born to Annoy és a Brit TBI Media Ltd The National Lottery’s Big Night of Musicals című alkotása.

A New York Festivals TV & Film Awards 2021-es győztesei között található a BBC Studios, az NBC News, a CBS Studios, a Deutsche Welle, az Al Jazeera, a ZDF, az ABC, a FOX és a Sony Pictures is, mutatva a verseny léptékét.

A Mezzo TV műsorán megtekinthető Kárpát Rapszódia különleges, Keller András által megalkotott Kárpát-medencei zenei atmoszféráját szélesvásznú, fekete-fehér képi világra álmodta a rendező, Szabó Stein Imre. A Brahms-, Enescu-, Liszt-, Sarasate-, Snétberger-, Roby Lakatos-szerzemények, Homoky Gábor különleges Elvis-átiratai és a népzene (12 mű) külön zenei egységek, mégis egymásból természetesen következő zene- és képfolyamban egyesülnek. A színes, különleges műsorban a magyar és magyar–cigány eredetű zenék eljutnak egészen a jazz és a rock and roll világáig. A felvételek 12 kamerával, televíziós és filmes technikával készültek, a több napos hang- és képfelvételen negyvenfős forgató stáb és kilencven zenész vett részt.

Ez most ismét egy komoly magyar zenei és filmes siker is egyben. Most erősebben, mint bármikor, feszegettük a határokat. A képi világot erőteljesen meghatározó karakteres, kontrasztos világítással és a jazz-korszak »bárhangulatát« vagy épp a ’60-as évek füstös pesti presszóhangulatát idéző fényekkel egységes fekete-fehér filmes látványba szerettem volna hozni a hosszan kitartott, nyugodt képeket a sűrű filmes közelikkel vágott snittekkel. Mivel több eltérő felvételt készítettünk, külön a vadabb filmes snittekkel, hatalmas utómunkában sikerült mindezt megalkotni. Keller András rendkívül bátor lépést tett egy nagyzenekar zenei határterületére. Szerintem teljesen új szintre lépett a crossover műfaj. Örülnék, ha itthon is együtt örülnénk, hogy egy filmes igényű zenei felvétel nagyságrendekkel több emberhez tud eljutni a világon.

– nyilatkozta Szabó Stein Imre.

Borítókép: Magyarország egyik vezető nagyzenekara a Concerto Budapest (Fotó: Concerto Budapest)