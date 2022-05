Angliai turné, magyar remekművek és világhírű szólisták

Keller András zeneigazgató olyan évadot komponált, amelyben az intuitív, szerzőkben, művekben, szólistákban egymásra reflektáló elemek a tudatos szerkesztéssel együtt érnek össze egy évadon át tartó művé.

Mint kiderült, először utazik a zenekar az Egyesült Királyságba, ahol június 5–13. között nagyszabású turnén vesz részt a világhírű zongoraművész, Angela Hewitt részvételével a legjelentősebb művészeket és zenekarokat képviselő IMG Artists szervezésében. A hat állomásból álló koncertsorozat a londoni Cadogan Hallban veszi kezdetét, és többek közt a Birmingham Symphony Hall, valamint a manchesteri Bridgewater Hall után a világ egyik leghíresebb koncerttermében, az edinburgh-i Usher Hallban zárul. Keller András kiemelkedő jelentőségűnek tartja a turnét, amelyen Bartók, Kodály, Mozart, Beethoven és Enescu műveit szólaltatják meg.

– Annak nagyon örülünk, hogy a birminghami koncertet a Bartók rádió élőben fogja közvetíteni angol cég bevonásával, de kitűnő szakemberek utaznak ki a rádiótól és a kitűnő zenekar eleve már ott lesz. És izgalmasnak tartom, hogy az angol közönség gyakorlatilag együtt fogja hallgatni a magyar közönséggel a koncertet. – osztotta meg a hallgatósággal Szabó Stein Imre.

A június 6–7–8–9. és 12-i helyszíneken Bartók Concertója zenekarra, Mozart A-dúr zongoraversenye, valamint Beethoven 5. (c-moll, „Sors”) szimfóniája csendül fel. Június 10-én a manchesteri Bridgewater Hallban a Mozart- és Beethoven-mű mellett Kodály Galántai táncai és Enescu 1. Román rapszódiája lesz a program.

Szabó Stein Imre dokumentumfilmet forgat majd az angliai utazásról, ami már nem az első filmje lesz Concerto Budapestről, ugyanis a világ egyik legrangosabb televíziós fesztiválján, a New York Festivals TV& Film Awardson, ahol a világ 42 országából nevezett filmek közül az Entertainment / Performing Arts Special kategóriában nyerte el a Silver Awardot. A Szabó Stein Imre által rendezett, Keller András művészeti koncepciója alapján megvalósuló, a Concerto Budapest, Snétberger Ferenc, Roby Lakatos, Homoky Gábor és az Old Sounds közös koncertjéből készült egész estés fekete-fehér filmet, a Kárpát Rapszódiát a MEZZO TV a 2021-es karácsonyi ünnepi programjában mutatta be.

A 2022/23-as évadtól Eötvös Péter zeneszerző, karmester lesz a következő évadtól a Concerto Budapest első vendég karmestere, Mihail Pletnyov zongoraművész karmester a zenekar rezidens művésze. Eötvös Péter megosztotta a közönséggel, hogy amikor Keller András megkereste a feladattal, örömmel mondott azonnal igent. Azt is megjegyezte, hogy a zenekar 2015-ben játszott először általa szerzett zeneművet, s attól kezdve rendszeresen szerepeltek az alkotásai a Concerto műsoraiban.

Eötvös Péter. Fotó: Hrotkó Bálint

Most pedig lehetőséget kapott arra, hogy dolgozzon a zenekarral, és néhány próbán már túl is vannak. Kiemelte, hogy nagyon családias légkör alakult ki a gyakorlások során, egymásra találtak a zenészekkel, hiszen mindannyian értik a humort. Majd hozzátette: – A humor egy elég fontos alapállás a próba alatt, mert csak úgy lehet előrejutni, ha az ember érzi, hogy szeretik egymást, hogy szeretik azt, amin dolgoznak, és érzem ezt a zenekarban.

Az évad egyik súlypontja a zenekar tisztelgése Ligeti György művészete előtt születésének centenáriuma alkalmából. A századik születésnapon, 2023. május 28-án a BMC-ben különleges ünnepi koncertet rendeznek Eötvös Péter és Keller András vezényletével, ahol Ligeti művei mellett a tiszteletére írott új kompozíciók ősbemutatói lesznek.

Mihail Pletnyov. Fotó: Svetlana Mishina

Folytatódnak a Keller András által megálmodott tematikus fesztiválok is: október 8–9-én a Magyar kincsek ünnepe, novemberben A hallgatás napja kétnapos kortárszenei fesztivál, december 3-án a Hallgassunk Schubertet! és március 5-én az immár hagyománnyá vált tavaszi Mozart-nap erőteljesen megmutatja Keller András és a Concerto Budapest értékteremtő misszióját.

A Concerto Budapest világhírű művészekkel együttműködve, izgalmas tematikus fesztiválokkal várja a közönséget a 2022/23-as évadban is. A teljes programlistát a zenekar Koncertnaptárában nézhetik meg.

Borítókép: Keller András (Fotó: Mudra László)