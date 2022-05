Ez az év az üvegé

– Az üveg átereszti a fényt; nyitott, hívogató és transzparens

– mondta el a magyarországi tematikus év sajtótájékoztatóján Batta András, a Magyar Zene Háza igazgatója, aki szerint a Magyar Zene Háza varázsát is az üveg adja.

– Meggyőződésem, hogy éppen az üveg miatt szerették meg az emberek ilyen hamar ezt a különleges épületet, amely ablakokat nyit, nem pedig falakat emel – fejtette ki.

Az üveg nemzetközi éve nemzetközi szervező- és felügyelőbizottsági tagja a Bohus–Lugossy Alapítvány, amely a hazai üveg innovációs ökoszisztéma, oktatás, kutatás és fejlesztés kérdéseivel, nemzetközi üvegszakmai kapcsolatok kiépítésével foglalkozik.

Az idén hatvan éve indult Amerikai Stúdió Üvegművészetet világszerte múzeumok, galériák, magán- és közgyűjtemények ünneplik

– fejtette ki Bohus Eszter, a Bohus–Lugossy Alapítvány alapítója. Mint elárulta, ennek a mozgalomnak voltak az úttörői a világhírű magyar üvegszobrász házaspár, Bohus Zoltán és Lugossy Mária. Az ő tanítványaik képviselik ma a nemzetközi élvonalban Magyarországot.

Lugossy Mária alkotása

Közös tér címmel szeptember 4-ig látható a II. Ipar- és Tervezőművészeti Nemzeti Szalon, amely több mint háromszáztíz kiállítóval és közel ötszáz kiállított tárggyal várja az érdeklődőket. A kortárs üvegművészeten kívül bemutatkoznak a magyar üvegművészek által létrehozott innovációk is, mint Veress Zoltán és Suha Zoltán Ipari Formatervezési nívódíjas vegyészek közös szabadalma, a fátyolüveg vagy a Báthory Júlia Munkácsy- és Magyar Örökség-díjas üvegművész által kidolgozott többtónusú, plasztikus mélyhomokfújás technikájának alkalmazásával teremtett új műfaj.

Ez az év arra is hivatott, hogy megfelelő infrastruktúrát teremtsünk a kortárs üvegművészek számára műveik előállításához és reprezentációjához, hogy folytathassák a 60-as években elindult, nemzetközi szinten is meghatározó alkotói mozgalom hagyományát

– szögezte le Balogh Eleonóra, Ferenczy Noémi-díjas üvegművész, a kiállítás társkurátora és a Bohus–Lugossy Alapítvány kuratóriumi tagja.

Május 29-ig látogatható a GlasSpring elnevezésű tárlat, mely immár negyedik alkalommal mutatja be a Magyarországon, illetve külföldön is megmérettetett kortárs magyar alkotók üvegbe formált gondolatait a Kiskép Galéria szervezésében, Koós Ágnes kurátori munkája mellett. A Klebelsberg Kultúrkúriában helyet kapott, ötven művész munkáit felvonultató tárlat témaválasztásban, műfajokban, stílusban sokféle, ugyanakkor megmutatkozik az extrém nagy fokú üvegtechnikai tudás és megmunkálási képesség, valamint az egyéni vizuális kifejezés, a hagyománytisztelet, de az innováció és nemzetköziség is.

Lukácsi László alkotása

Üveg hat főre címmel szintén május 29-ig tart Szentendrén a Ferenczy Múzeumban a hat nemzetközi elismertségű üvegművész – Borkovics Péter, Hegyvári Bernadett, László Kyra, Melcher Mihály, Sipos Balázs és Smetana Ágnes – munkáit felvonultató kiállítás. Pannonhalmán a Hefter Galéria és Stúdió több mint ötven kortárs magyar és nemzetközi üvegművészt mutat be Fény.tér című állandó kiállítással. Továbbá számos, az üveg köré épülő rendezvény várja az érdeklődőket egész évben, amelyekről részletes információk a www.uvegeve2022.hu oldalon érhetők el.

Borítókép: Az üveg évének megnyitója a Magyar Zene Házában (Fotó: Üvegéve 2022.hu)