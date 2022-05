Csúcsára állított üvegkocka

A modern korban az üveg megjelent a tudomány, az ipar, sőt a képzőművészet területén is. Napjainkban a képernyőktől kezdve az építészeti és távközlési megoldásokon keresztül az orvosi műszerekig folyamatosan és innovatív módon van jelen az életünkben. – Ez az egyszerre hétköznapi és folyton új arcát mutató, gyönyörű és rendkívül hasznos, sokoldalú alapanyag az ENSZ által meghirdetett az üveg éve apropóján 2022-ben végre ünnepel. Kolléganőm, Balogh Eleonóra Ferenczy-díjas üvegművész az eseménysorozat egyik nagykövete, a Műcsarnokban megrendezett, szeptemberig látogatható grandiózus II. Iparművészeti Szalon társkurátora– tudtuk meg Borbás Dorka Ferenczy-díjas üvegművésztől.

Ezekben a hetekben zajlik a GlasSpring elnevezésű tárlat is, mely immár negyedik alkalommal mutatja be a Magyarországon, illetve külföldön is megmérettetett kortárs magyar alkotók üvegbe formált gondolatait a Kiskép Galéria szervezésében. A témaválasztásban, műfajokban, stílusban gazdag, bravúrosan készült alkotások idén a Klebelsberg Kultúrkúriában láthatók. Az ötven művész munkáit felvonultató kiállítást a sokféleség jellemzi, ugyanakkor megmutatkozik az extrém nagy fokú üvegtechnikai tudás és megmunkálási képesség, valamint az egyéni vizuális kifejezés, a hagyománytisztelet, de az innováció és nemzetköziség is. A tárlat ingyen megtekinthető május 28-ig mindennap 10 és 18 óra között, két alkalommal pedig – május 27-én 15 órától és május 28-án 16 órától – A világ egy csoda – üvegmesék címmel tárlatvezetést is tartanak.

Itt tekinthető meg többek között Borbás Dorka Hommage a Mondrian című, csúcsára állított üvegkockája is, amely – az alkotó szavaival élve – egy konstruktivista játék transzparens és reflektív felületekkel, mellyel a holland festő, Piet Mondrian előtt hajt fejet, aki a kubizmus stílusirányzatán belül a geometrikus absztrakcióval, majd később a tárgyi világ plasztikai jellé való leegyszerűsítésével foglalkozott. A Műcsarnokban pedig a huszonöt éve elhunyt, magyar származású Victor Vasarelynek, az op-art (optikai festészet) kiemelkedő alakjának állít emléket a művésznő. A két mű ilyenformán rokonságban áll egymással; egyfajta kísérlet stúdiumai, amikor is az eredetileg sík festmények játékos transzparenciában és három dimenzióban jelennek meg.

– Fontos megemlíteni, hogy jelentős itthoni és külföldi gyűjtemények és a Kiskép Galéria mellett a kortárs magyar üveg népszerűsítésében elsőként a belvárosi Üvegpiramis Galéria, később a szentendrei Erdész Galéria és a pannonhalmi Hefter Galéria vállal szerepet. A művészek két nagy, huszonöt, illetve harminc éve működő szervezete a Magyar Üvegművészek Társasága és a Bárdudvarnoki Üvegművészeti Alkotótelep mellé – a 2022-es üveg éve apropóján – frissen élvonalba állt a Bohus–Lugossy Alapítvány is, mely várhatóan további projektekkel gazdagítja majd a hazai üvegespalettát – tájékoztatott Borbás Dorka.

A mostani két nagyszabású tárlaton a kortárs üvegművészek alkotásai közt vannak kifejezetten narratív munkák, illetve a napi történésekre reflektáló művek, másokat pedig az anyag szépsége és a technikai bravúr létrehozása inspirál. – Ezúttal jómagam is inkább az anyaggal való formai játékot helyeztem előtérbe – árulta el az üvegművész, aki kevésbé tartja magát autonóm alkotónak, inkább a dizájn körébe sorolja művészetét, amely a technológiák tárházát kiszélesítve – konkrét megbízások által – mindig új kihívást jelent. – Néhányan maradtunk csak klasszikus értelemben is feladatmegoldó, alkalmazott iparművészek, azaz restaurálás, rekonstrukció, kortárs építészeti üveg, exkluzív üvegdíj, valamint világítás tervezésével foglalkozó dizájnerek – mondja.

A művésznőnek egyébként már hét köztéri üvegalkotása is áll az ország különböző pontjain. A legutóbbi, a futurisztikusan színjátszó üveg és nemes acél anyagú Covid-emlékmű, amely a Pécsi Tudományegyetem orvoskarának új, modern épületéhez tartozó parkjában kapott helyet, és az egészségügynek, valamint a tudománynak fejez ki hálát. Mint köztéri üvegszobrász, azt is elképzelhetőnek tartja, hogy a GlasSpringen kiállított műve akár egy jövőbeli nagy méretű alkotás inspirációja lehet.

Borítókép: Borbás Dorka Hommage a Mondrian című munkája konstruktivista játék reflektív felületekkel (Fotó: Lukácsi Liza)