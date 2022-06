A Petőfi-kultusz emlékhelye

Nekropolisz, avagy a holtak demokráciája címmel indított blogoldalt Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) főigazgatója. Ezen az oldalon jelent meg egy interjú, amelyet a főigazgató készített a Petőfi család megújult síremléke kapcsán Rákay Philippel, aki családjával jelentős összeggel támogatta a sírhely rendbetételét. Szombaton délelőtt lesz a megújult síremlék avatása a Fiumei úti sírkertben.

A beszélgetésből kiderül, hogy Rákay Philip és felesége rendszeresen kijárnak a Fiumei úti sírkertbe, ami a producer véleménye szerint a hozzá hasonló, közös múltunkon sokat gondolkodó emberek számára felér egy izgalmas időutazással. Sétálsz „gyanútlanul” a sírok között, és az egyikre az van írva, hogy Arany János, a másikra: Lotz Károly, a harmadikra: Vörösmarty Mihály. Megszokhatatlanul felemelő és igen megindító élmény – mondta Rákay Philip.

A Petőfi család síremlékét tavaly március 15-én kereste fel feleségével és gyermekeivel, amikor néhány szál virágot vittek az 1848–49-es hősök emlékére. Meglepődve tapasztalták, mennyire rossz állapotban van a sírhely. Akkor határozták el a feleségével, hogy a Petőfi családi síremlék felújításának és a környezete rendbetételének a mecénásai lesznek.

Rákay Philip úgy véli, a Petőfi családhoz sok-sok ezer ember zarándokol ki évente, akik megérdemlik, hogy méltó körülmények között emlékezhessenek. Mindkettőjük számára egyértelmű volt, hogy nem mutogatnak másra, megmutatják, hogy létezik civil kurázsi, és finanszírozzák a síremlék és környezete megújulását. Hisz benne, hogy ha az ember megengedheti magának, tennie is kell a közössége érdekében. A producer elmondta, hogy kezdő lépésként felvette a kapcsolatot a NÖRI-vel, majd elindult az engedélyeztetés, a restaurálási folyamat, és az év vége felé elvitték a síremléket. Eközben megterveztették a sír környezetét és elkezdődött a parkosítás. A NÖRI pedig rendbe tette az odavezető utakat és az emlékmű előtti kis teret.

– Valóban méltó emlékhely lett belőle, ami idén március 15-re elkészült – mondta örömmel. – S bár hivatalosan még nem adtuk át, folyamatosan látogatható volt, hiszen nem szerettük volna megfosztani az emlékező közönséget az élménytől. Végül most június 11-re jött el a pillanat, hogy ünnepélyesen is felavatjuk a megújult síremléket.

A főigazgató kérdésére válaszolva Rákay Philip elmondta, hogy mindig kiemelt helyet foglalt el a szívében Petőfi Sándor személye és életműve. Gyűjti ennek a korszaknak az irodalmát, eredeti relikviáit, kéziratokat, első kiadásokat. Petőfivel kapcsolatban is szép gyűjteménye van, melynek éke egy olyan Nemzeti dal, amelyik a legelső sorozatban jött le Landerer nyomdagépéről. Petőfit páratlan zseninek tartja, akinek népszerűségét az is jelzi, hogy a születési helyét három település is követeli magának mind a mai napig és halálának helyszínéről is folyamatos viták zajlanak. Mint mondta, ezekbe a hitvitákba nem megy bele. Szerinte Petőfi úgy jelent meg köztünk, mint egy üstökös, és utána úgy is tűnt el a csillagok között. Az ő Petőfi-ideáljához pedig halálával kapcsolatban az a verzió passzol leginkább, hogy egyszerűen eltűnt, örökre nyoma veszett.

Rákay Philip elárulta, hogy azért is különösen fontos számára Petőfi személye, mert két és fél évvel ezelőtt Szente Vajkkal és Kis-Szabó Márkkal írni kezdtek egy forgatókönyvet, amely az 1848. március 15-i eseményeket dolgozza fel.

A nagy kihívás az volt, hogy miként lehet izgalmasan elmondani egy történetet, amiről mind azt gondoljuk, hogy unásig ismerjük már, mert annyiszor mondtuk és játszottuk el iskolás korunkban. Most majd úgy meséljük el, ahogy még soha senki – sorolta Rákay Philip. Elmondta, hogy elkészült a forgatókönyv, és másfél hónapja már forgatják is a véleménye szerint „valaha volt egyik leglátványosabb magyar történelmi kalandfilmet”, melynek Most vagy soha! a címe. Ő a film forgatókönyvírója, producere és art-producere. – 2024. március 15-én, amikor a filmet bemutatjuk, akkor már nemcsak mi, alkotók fogjuk azt érezni, hogy csoda született, hanem a nézők is – tette hozzá.

Borítókép: Rákay Philip a restaurálásra szállítandó síremlék előtt (Fotó: Facebook)