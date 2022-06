Gyerekversekkel, képregénnyel, magazinokkal és antológiákkal érkezik a Petőfi Kulturális Ügynökség a 93. Ünnepi Könyvhétre

Az év egyik legfontosabb irodalmi rendezvényét, az idén 93. születésnapját megélő ünnepi könyvhetet, június 9–12. között a Vörösmarty tér és a Duna-korzó területén látogathatják meg az irodalom és a magaskultúra kedvelői. A Petőfi Kulturális Ügynökség pavilonjában az ügynökség nyomtatásban megjelent kiadványai megvásárolhatók, az új könyveket pedig külön színpadon mutatják be a négynapos rendezvény során. A PKÜ kiadványok műfajilag színes felhozatalából a gyerekek és felnőttek is ízlés szerint kedvükre válogathatnak. A magyar és Kárpát-medencei költők versantológiái mellett, a kínálatban megtalálhatók többek között kolumbiai, spanyol, cseh, lengyel költők antológiái, gyerekeknek szánt verseskötet, Tamási Áron-album és a Franciaországban tizenötezer példányban elkelt A kivarrt című képregény és két magazin is, a Magyar Kultúra havilap és az angol nyelvű The Continental Literary Magazine negyedéves magazin.

A kínálatban megtalálható többek között a Magyar Kultúra havilap is Fotó: PKÜ

Az ügynökség tavaly karácsonyra megjelent gyerekverses könyve a Felhőpárna-versek léten innen és túl, Orosz Annabella illusztrátor rajzaival felkerült a rangos World Illustration Award listájára. A kötet a gyerekek nyelvén fogalmazza meg a gyászfeldolgozás nehézségeit, igazi hiánypótló alkotás, ami hatalmas sikernek örvend mind a hazai, mind a külföldi piacon. Az illusztrátor június 10-én pénteken 14 és 15 óra között dedikálja a kötetet a PKÜ standján.

A színes képeket és az izgalmas történeteket nemcsak a gyerekek, de a felnőttek is kedvelik. Nekik készült Matz & Futaki A kivarrt című képregénye. Futaki Attila képregényrajzoló és a szerző, a világhírű Alexis „Matz” Nolent együtt mutatják be a képregényt Szép Eszter moderálásával a Vigadó téren. A képregényt a bemutató után dedikálja Futaki Attila szombaton (június 11.) 13 óra és 13.30 között a PKÜ standján.

Ugyanezen a napon a Vigadó téren 14 óra és 14.30 között Sipos Lajos és Falusi Márton mutatja be az „azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne” Tamási Áron születésének 125. évfordulójára megjelent monográfiát. A beszélgetést dedikálás követi a PKÜ standon 14.30 és 15.30 között.

A Vörösmarty téren a KMI 12 program szerzőinek 2022. évi antológiájával ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Hász Róbert, Jánoki-Kis Viktória, Kopriva Nikolett szerzőkkel Luzsicza István moderátor beszélget szombaton 15 órától. A pódiumbeszélgetést követően 16 és 17 óra között dedikálnak az alkotók.

Mindemellett az első születésnapját ünneplő Magyar Kultúra Magazin, valamint a The Continental Literary Magazine eddigi számai is megvásárolhatóak a PKÜ standon.

Fotó: PKÜ

Program:

PKÜ Pavilon – Vörösmarty tér, 74-es stand

Június 10. (péntek) 14–15 óra

Orosz Annabella – illusztrátor Felhőpárna-versek léten innen és túl dedikálás

Vigadó tér

Június 11. (szombat) 13.00–13.30 (dedikálás a pavilonnál 13.30-14.30)

Matz & Futaki: A kivarrt (képregény)

Résztvevők: Futaki Attila (szerző), Szép Eszter (moderátor)

Egy tetoválóművész Párizsban találkozik a taxisok titokzatos szervezetével, akik a fennálló rend megdöntésére készülnek. Futaki Attila és Alexis „Matz” Nolent francia forgatókönyvíró közös képregénye.

Június 11. (szombat) 14.00–14.30 (dedikálás a pavilonnál 14.30–15.30)

Sipos Lajos: „azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne”. Tamási Áron 125 (monográfia)

Résztvevők: Sipos Lajos (szerző), Falusi Márton (moderátor)

A székely világ leghitelesebb ábrázolójáról szóló, átdolgozott monográfia áttekinti az egész életpályát, miközben vissza-visszatér az író gyökereihez, Farkaslakára.

Vörösmarty tér

Június 11. (szombat) 15– 16 óra (dedikálás a pavilonnál 16–17 óra)

Ha bármit lehetne (A KMI 12 program szerzőinek 2022. évi antológiája)

Részvevők: Hász Róbert, Jánoki-Kis Viktória, Kopriva Nikolett (szerzők), Luzsicza István (szerkesztő, moderátor)

Szerzők: Berta Zsolt, Farkas Wellmann Éva, Fekete Vince, Hász Róbert, Izer Janka, Jánoki-Kis Viktória, Király Farkas, Kopriva Nikolett, Lőrincz P. Gabriella, Nagy Zsuka, Vörös István, Vöröskéry Dóra

A PKÜ Kárpát-medencei Programigazgatóságának második antológiája idén is 12 kortárs, már befutott vagy ígéretes pályakezdésű író és költő műveiből ad izgalmas válogatást.

Borítókép: A Petőfi Kulturális Ügynökség standja (Fotó: Petőfi Kulturális Ügynökség)