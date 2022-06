Ahol az Ég összeér a Földdel

A magyar katolikus egyház történetében egyedülálló produkció premierjét egy időben követhették az érdeklődők a televízióban és az Uránia Nemzeti Filmszínházban. – Minden forrásom belőled fakad – kezdte megnyitó beszédét Erdő Péter bíboros a kongresszus mottójával. – Azt szerettük volna, hogy az esemény forrás legyen. Ne tó, ne folyó, hanem forrás, amelyből további élet fakad.A beszédeket és a premiert élőben követte Novák Katalin, köztársasági elnök és elődje, Áder János is, valamint további miniszterek és egyházi főméltóságok. – Olyan produkciót akartunk létrehozni, amelyen keresztül unokáink és dédunokáink is tudnak majd emlékezni erre az ünnepre – nyilatkozta Siklósi Beatrix, a film rendezője.

A célt sikerült elérni, hiszen a Karnevál Film csapata igazán színvonalas filmet alkotott, melyben számos érdekes és neves személy ad interjút, miközben végigkövetjük a kongresszus eseményeit, a kihirdetéstől, a készületeken és nyitómisén át egészen a pápai látogatásig. Az alkotás ráadásul nem csak a hívő közösség számára lehet érdekes, hiszen amellett, hogy gyönyörű felvételeket láthatunk fővárosunkról és külföldi helyszínekről egyaránt, számos izgalmas történeti elem jelenik meg a vásznon.

Ilyen például az eucharisztiához kapcsolódó csodák bemutatása. Egyrészt betekintést nyerünk a lancianói templomba, ahol a legősibb csoda bizonyítékait őrzik. Másrészt megismerhetjük azt a vizsgálati folyamatot, amely szerint a hasonló esetekben döntenek. Ezt ráadásul több szemszögből, különböző szakemberek bemutatásában láthatjuk, amely szintén színesíti az alkotást.

A megszólalók között nem csak egyházi személyeket találunk, hiszen több hazai és külföldi előadó is interjút adott a film készítőinek. A világ legkülönbözőbb országaiból érkezett fellépők történetein keresztül láthatjuk, hogyan alakul a keresztény vallás a hétköznapokban.

– Arra volt szükség, hogy Európa szívében, egy olyan országban legyen a kongresszus, amely megélte a kommunizmust – mesél a helyszín kiválasztásáról Piero Marini, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus pápai bizottságának elnöke. Ez az interjú a történeti szál másik kivételes eleme, melyben ő és kollégája, Vittoria Boccardi a helyszínválasztás folyamatáról és a szentatya magyarországi élményeiről mesél.

A filmben személyesen is megszólal Ferenc pápa, mivel Erdő Péter közbenjárásának köszönhetően a stáb feljutott a pápai gépre is. Így tehát igazán exkluzív és meghitt képeket láthatunk, melyek még több hónap távlatában is fel tudják idézni a szeptemberi hangulatot.

Ez az egész produkcióra igaz. Sikerült egy olyan dokumentumfilmet készíteni, amely nemcsak a konkrét eseményt mutatja be, hanem fókuszban az eucharisztiával, egy igen izgalmas és magával ragadó időtöltést kínál. Ráadásul a célkitűzést is magában hordozza, hiszen az előadásrészletek és az interjúk nagyon inspiráló hatásának köszönhetően az ember kedvet kap, hogy azokat a programokat is megtekintse online, melyeken nem vett részt. Ezt a premieren résztvevők is tanúsíthatják, hiszen a stábtagok számos gratulációt és elismerést kaptak a vetítés utáni állófogadáson.

Az Ahol az Ég összeér a Földdel című dokumentumfilm online is megtekinthető a mediaklikk weboldalán.

Borítókép: A díszbemutató az Uránia Nemzeti Filmszínházban volt (Fotó: Teknős Miklós)