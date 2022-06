A Corvinus Egyetem mögötti, igazán elegáns Opus Jazz Club minden héten különleges előadókkal várja a zene­kedvelőket. A hangfalakból csöndes dzsessz szól, aláfestésül a finom falatok és italok elfogyasztásához. Aztán fellépnek a színpadra a zenészek, és megszólal egy erőteljes, testes női hang. A műsor ugyan még nincs kész teljesen, de így is elvarázsol mindenkit, megszűnik körülöttünk a tér és elindul az utazás a határtalanba. Ebben a balkáni és magyar zenei hangzás, népdalok megzenésítése, valamint Weöres, Kányádi és Petőfi Sándor szövegei kísérnek minket.

A téma magja már rég megvolt: örökkévalóság, harmóniakeresés, a halál utáni élet és az örök érvényű szerelem. Ezekben az életesszenciákban tükröződik a lelkivilágom – mesél Tímár Sára a versek kiválasztásáról. – Aztán az unokatestvérem szobájában megakadt a szemem egy könyvön, amely Weöres Sándor Ének a határtalanról című kötete volt. Úgy érzem, a kiválasztott művek hűen tükrözik az említett témákat és a hallgatóság minden tagját meg tudják szólítani, hiszen mindannyian ezekre a kérdésekre keressük a választ. Az új összeállításunkat Sebő Ferenccel közös munkám és irodalomszeretetem inspirálta. Mindig is érdekeltek a versek, az egyetem alatt kutattam is Petőfi Sándor néphagyományban fellelhető művei után, amelyből az évfordulója alkalmából különálló műsort készítünk. Ebből lemez és színpadi produkció is lesz néptáncosokkal és színművésszel.

A zenei betétekben és refrénekben valóban érezhető Sebő Ferenc ízlése és hatása. Ugyanakkor az ismerős hangzás számos újítással és egyedi megoldással párosul. Ez a művésznő szerint többek között a generációs különbségek miatt van: – Más korban nőttünk fel, más jellegű zenén szocializálódtunk, ez tükröződik zenénkben. Mi még próbálunk variálni és olyan zenei aláfestést életre hívni, amely ezeket a mély témákat szórakoztatóvá teszi, ezáltal műsorunk alkalmassá válik zárt terekben és akár fesztíválokon való bemutatásra is. Sebő Ferenc muzsikája, attól függetlenül, hogy a balkáni hangzás nem egyszerű, mégis puritánabb. Talán idővel mi is megtanuljuk ezt a nemes egyszerűséget, ami óriási katarzist tud okozni.

A számok megírásánál nagy szerepe van a zenekar cimbalmosának, Szabó Dánielnek is.

– Általában én találom ki a fődallamot és egy-egy közjátékot, Dániel pedig harmóniákat hoz – írja le a közös alkotást a zenekar vezetője. – Abban segít, hogy magasröptűek legyenek a számaink. Ez nagy támogatás nekem, mert az anyaság miatt nyugodtabb állapotba kerültem, és ez hallható a muzsikánkban is. Fontos szerepe van a karrieremben annak, hogy világra jött egy kisgyermek, akinek én segítem az életét. Emiatt motoszkál bennem mostanában az élet értelmének és a halál utáni létünknek a kérdésköre.



Tímár Sára és zenekara koncert Fotó: timarsara.hu

Az anyaság nemcsak a témaválasztást, hanem Sára egész munkáját érinti.

– Eddig is úgy dolgoztam, hogy például főzés közben jött egy kis dallamfoszlány, és észrevettem: a robotgép berregésének ritmusára improvizálok. Ezt tudatosítottam magamban, mert sok év alatt számos ötletem a semmibe veszett. Elkezdtem felvenni a foszlányokat, melyeket érdekes utólag visszahallgatni. Két hónapos intervallumokban teljesen hasonló zenei témákon gondolkodom, pedig nem tudatosan teszem és nem is veszem észre – mesél dalszerzői munkájáról az énekes. A folyamat ugyanúgy beépül most is hétköznapjaimba: dúdolgatok a kislányomnak, aztán ráeszmélek pelenkázás közben, hogy ezt most fel kellene venni. Az utómunka viszont nehezebbé vált, ehhez már kell a család segítsége.Egy énekesnek jelentős kihívást okozhatnak a terhességgel járó fizikai változások is.

– Nem vettem észre, hogy a várandósság alatt milyen nehéz volt énekelni. A kilencedik hónapig koncerteztem, és a lányom, Luca születése után hat héttel már újra színpadon álltam. Nagyon izgultam, hogy mennyire fog megváltozni a hangom. Állítólag változott, bár én nem hallom. Kis gyakorlással hamar visszarázódtam. A koncert során valóban hallható volt a változás, de ez csak még egyedibbé teszi a dalokat.

Az őszi lemezbemutatóra további érdekességekkel készül a csapat, hiszen a végleges repertoárban az említett költők sorain kívül az énekesnő házastársának, Hargitai-Halászi Lehelnek a verseit is hallhatjuk majd. – Gyakran mutatok a férjemnek dallamokat, amelyekre verset ír. Áprilisban Branford Marsalissal együtt léptünk fel a Müpa színpadán. A művész arra kért, írjak szöveget egy-egy dallamához. Egyértelmű volt, hogy ezt nem én fogom megtenni, hiszen Lehel ebben már rutinosabb, így ő vállalta a felkérést.



Vonósok összejátéka egy koncerten Fotó: timarsara.hu

A hamarosan megjelenő új albummal azért még akadnak feladatok. – A lemez háromnegyede már kész van, most rá kell tekintenünk az eddigi alkotásokra, hogy olyan zenei ívet találjunk az albumnak, amely a nézőket mélységekbe és magasságokba repíti. Szeretnénk olyan részeket is beleilleszteni, amelyek oldják ezeket a nehéz témákat.

Az új repertoár tehát igazán izgalmas lett, köszönhetően az énekesnő életében történt változásoknak és zenésztársai ötleteinek. Az együttes számos fesztiválon is fellép a nyáron, így nyílt színpadon is megismerkedhetnek az érdeklődők a mély témájú, mégis frissességet és nyitottságot sugárzó versmegzenésítésekkel.

